18:21 | БИАТЛОН

Ирина Старых: "Четвертый этап? Все решали тренеры, и наше мнение не учитывалось"

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Россиянка Ирина Старых после эстафеты на чемпионате мира отметила, что не собирается обвинять ни в чем партнеров по команде, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. По ее словам, она не выбирала, какой этап эстафеты бежать.

Сборная России заняла итоговое 10-е место. Перед последним этапом команда занимала четвертое место, однако Татьяна Акимова упала, сломав палку, и все шансы на медаль были потеряны.

– Чего сейчас больше: радости за свой этап или разочарования от итогового места?

– На самом деле обидно, что мы так низко опустились в протоколе. Но это эстафета, в ней бежит команда. И я никогда никому не скажу ничего обидного. Мы – единое целое и будем поддерживать друг друга в любой ситуации.

– Не хотелось пробежать четвертый этап?

– Все решали тренеры, и наше мнение не учитывалось. У меня спросили, есть ли какие-то пожелания, но я ответила, что мне без разницы.

– Как бежалось с минутой проигрыша?

– Надежда есть всегда. И на каждый старт я выхожу с мыслью отработать по максимуму. Сегодня у меня это получилось.

Александр Касперович: "Старых сама отказалась бежать четвертый этап, а Гараничева на эстафету мы даже не рассматривали"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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bolelschik.volga34

Наши тренеры никого не слушают, они чудят в одиночку. С таким составом как сегодня; даже Дальмайер или Кайса не вытащили бы этот колхоз.

21:52

Avon151281

inspire а Каспер сказал что ты отказалась от 4 этапа? 19:01---------------------- Так она и отказалась.Сказала что ей без разницы. Но ее этап порадовал.Хотя бы 2 таких биатлонистки...

21:27

zenitoman

Спасибо. Ирина, что подарила надежду на медали своим выступлением!Браво!

19:32

inspire

а Каспер сказал что ты отказалась от 4 этапа?

19:01

Buliit

Ирина , спасибо Вам за этап ! Но а об остальных спортсменках свое мнение скажут болельщики!

18:35

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