IBU ведет расследование против Глазыриной и Грегорин

Экспертная группа Международного союза биатлонистов (IBU) по борьбе с допингом ведет расследование в отношении россиянки Екатерины Глазыриной и словенки Теи Грегорин. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Глазырину 10 февраля 2017 года временно отстранили от стартов на основании результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал Грегорин виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2010 и аннулировал результаты, полученные ею в Ванкувере.

Напомним, в конце 2016 года Макларен передал МОК и спортивным федерациям вторую часть своего доклада с указанием фамилий российских спортсменов, которые, по его мнению, причастны к допинговым махинациям в Сочи-2014.

За карьеру в активе у 31-летней россиянки два личных подиума на этапах Кубка мира. В эстафетах Глазырина завоевала четыре медали, одна из них – золотая.

37-летняя Грегорин является обладательницей бронзовой медали Сочи-2014, а также имеет две серебряные медали на чемпионатах мира.