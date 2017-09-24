ХМАО с выиграл эстафету на чемпионате России по летнему биатлону, Урал с Шипулиным - четвертый

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону. Регион представляли Евгений Боярских, Петр Пащенко, Семен Сучилов и Алексей Волков. Второе место заняла Москва (Максим Цветков, Матвей Елисеев, Артем Сорокин, Кирилл Стрельцов), третье - Санкт-Петербург (Павел Магазеев, Алексей Слепов, Александр Огарков, Дмитрий Малышко).

Отметим, что Уральский федеральный округ, в составе которого выступал лидер сборной России Антон Шипулин, занял четвертое место, несмотря на то, что потратил всего 4 дополнительных патрона. Шипулин бежал первый этап, помимо него в гонке регион представляли Сергей Юрасов, Алексей Шевченко и Игорь Шетько.

Чайковский

Чемпионат России по летнему биатлону

Мужчины

Эстафета

1. ХМАО-Югра-1 - 1:18.30,0 (0+11)

2. Москва - отставание 15,0 (0+7)

3. Санкт-Петербург - 19,8 (0+10)

4. Уральский федеральный округ - 32,2 (0+4)

5. Башкирия - 57,1 (4+14)

6. Тюменская область - 1.11,9 (3+12)