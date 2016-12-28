20:51 | БИАТЛОН

Хильдебранд и Лессер выиграли масс-старт в "Рождественской гонке", Подчуфарова и Волков – третьи

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Немецкие спортсмены Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер стали победителями масс-старта в традиционной "Рождественской гонке", которая проходит в Гельзенкирхине. Вторыми к финишу пришли представители Германии Ванесса Хинц и Симон Шемп. Третьими стали россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

Гельзенкирхен

Германия

"Рожденственская гонка"

Масс-старт

1. Франциска ХИЛЬДЕБРАН/Эрик ЛЕССЕР (Германия) – 32.27,1 (2 промаха)

2. Ванесса ХИНЦ/Симон ШЕМП (Германия) – 15,1 (4)

3. Ольга ПОДЧУФАРОВА/Алексей ВОЛКОВ (Россия) – 23,7 (4)

Трансляция "Рождественской гонки"

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