Хильдебранд и Лессер выиграли масс-старт в "Рождественской гонке", Подчуфарова и Волков – третьи

Немецкие спортсмены Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер стали победителями масс-старта в традиционной "Рождественской гонке", которая проходит в Гельзенкирхине. Вторыми к финишу пришли представители Германии Ванесса Хинц и Симон Шемп. Третьими стали россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.
Гельзенкирхен
Германия
"Рожденственская гонка"
Масс-старт
1. Франциска ХИЛЬДЕБРАН/Эрик ЛЕССЕР (Германия) – 32.27,1 (2 промаха)
2. Ванесса ХИНЦ/Симон ШЕМП (Германия) – 15,1 (4)
3. Ольга ПОДЧУФАРОВА/Алексей ВОЛКОВ (Россия) – 23,7 (4)