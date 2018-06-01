20:05 | Биатлон

Губерниев возмущен составом сборной России по биатлону на сезон-2018/19

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил недовольство составом сборной России на сезон-2018/19. В частности, его возмутило попадание Никиты Поршнева и Игоря Малиновского в резервный состав, а также отсутствие в составе Татьяны Акимовой.

"Еще только первый день лета, а я уже начинаю любить тренеров сборной России по биатлону! 8 человек у мужчин и женщин основа! 8 и в резервной сборной! Поршнева, который разделал многих под орех на чемпионате России, нет! Он и Малиновский в резерве! Ну ладно, думаю, недолго им в запасе быть! Волкова вообще никуда не взяли, хотя гонок у него было явно меньше, чем у многих в основе! У женщин спасибо за Васнецову, но Акимова где? Ее нет в сборной? Весело живем, теперь посмотрим, будет ли ротация после первых этапов Кубка мира и Кубка IBU!" - написал Губерниев в Инстаграме. Оригинальное сообщение содержало 26 восклицательных знаков и 62 эмодзи.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BjfRj5NHU08/?taken-by=guberniev_dmitry

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КОММЕНТАРИИ (7)
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RFR

Д....Б....(из классики)

21:58

rus_deutsch

есть тренеры - пусть и решают, и отвечают... а комментатору до начала сезона не мешало бы хлебало затворить...

21:53

Moldip

Как же Губерник первым не узнал про беременность Акимовой и не вывалил это в свой инстаграмм?

21:22

bulat01

Главный дурень страны

21:09

rusfed 2.0

Гребца на весло!

20:16

Serenky25

Иди греблю комментируй. друг Датского вратаря.

20:15

sailor1990

психиатр многое бы сказал по поводу такого количества восклицательных знаков. Например, о повышенном эгоцентризме

20:15

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