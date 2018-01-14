Губерниев дал Йоханнесу Бе послушать Кобзона

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал послушать норвежцу Йоханнесу Бе его "тезку" Иосифа Кобзона. Бе смог насладиться исполнением песни "Русское поле" и, по всей видимости, был в небольшом недоумении.

"Знакомство Йоханнеса Бе с творчеством артиста СССР Иосифа Кобзона! Легче остановить бегущего бизона , чем поющего Кобзона! Йосе из Норвегии нужно еще многому учиться! Видео - огонь!" - прокомментировал Губерниев видеоролик в Инстаграме, добавив 74 эмодзи.

Йоханннес Бе стал победителем в сегодняшнем масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.