Губерниев дал Йоханнесу Бе послушать Кобзона

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал послушать норвежцу Йоханнесу Бе его "тезку" Иосифа Кобзона. Бе смог насладиться исполнением песни "Русское поле" и, по всей видимости, был в небольшом недоумении.
"Знакомство Йоханнеса Бе с творчеством артиста СССР Иосифа Кобзона! Легче остановить бегущего бизона , чем поющего Кобзона! Йосе из Норвегии нужно еще многому учиться! Видео - огонь!" - прокомментировал Губерниев видеоролик в Инстаграме, добавив 74 эмодзи.
Йоханннес Бе стал победителем в сегодняшнем масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Знакомство @johannesbo с творчеством артиста СССР Иосифа Кобзона !!!! Легче остановить бегущего бизона , чем поющего Кобзона!!!!! Йосе из Норвегии нужно ещё многому учиться!!!! Видео - огонь!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍🔝🔝🔝🔝🔝🔝🌹🌹🌹🌺🌺🥇🥇🥇😻😻👍👍😜😜🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🤡🤡🎤🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #иосифкобзон #мгновение #песня #классик #норвегия
hadzipanagis
если обратить внимание на то, КАК "ГУБЕР" сам себя хвалит на протяжении всего ЭТОГО сезона - то налицо - явно выражено - сильное смещение ПСИХИКИ "Губера" в от самолюбования в сторону самовосхваления.......... ТИПИЧНОЕ ДЛЯ ПСИХА ПОВЕДЕНИЕ - таких людей в принципе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ!!!!!!!!!!!!!!!!! - ВСЕ ПО ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ МАСЛОУ - у "губера" НАЛИЦО ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ!!!!!!!!! он хочет - НО ЕГО НЕ ПРИЗНАЮТ. это проблема "ГУБЕРА".................................... я неоднократно обращался к руководству МАТЧ.ТВ------------------------------------------------------- БЕСПОЛЕЗНО......................................... ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ - у "губера" есть "крыша"............. ТАКАЯ ЖЕ БЕЗДАРНОСТЬ КАК и "губер"....................... НИ О КАКОЙ СКРОМНОСТИ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА = в отношении "губера" невозможно и подумать............ ЭТО СТЫД И ПОЗОР РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19:26
NOVZODUM NAMREBUG
О, ГОСПОДИ............... Лучше бы неадекватный нарцисс--комментатор норвежцу просто ДАЛ......
18:47