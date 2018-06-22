Глазырина отозвала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации

Россиянка Екатерина Глазырина отозвала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз IBU.

10 февраля 2017 года Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

В декабре 2016 года Макларен передал Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям вторую часть своего доклада, документы и переписку бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова с другими лицами, в которой, как следует из начатого расследования, фигурировала и фамилия Глазыриной.

Напомним, что ранее IBU отстранил россиянку на два года и аннулировал ее результаты с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года. Глазырина была признана виновной в употреблении запрещенных препаратов.

СБР оспорит дисквалификацию Глазыриной в CAS