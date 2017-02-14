18:33 | БИАТЛОН

Габриэла Коукалова: "Все члены сборной Чехии получают письма с угрозами"

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Что будет, если Габриэла КОУКАЛОВА пересечься на церемонии награждения с Ириной Старых?Россия ищет врагов. Чехи вместо Фуркада

Лидер сборной Чехии Габриэла Коукалова подтвердила, что в команде приняты дополнительные меры предосторожности в связи с угрозами со стороны российских болельщиков. В частности, чехи опасаются, что кто-то может добавить в их пищу или напитки запрещенные вещества.

– Я понимаю эти меры, – цитирует iDNES Коукалову. – К сожалению, мы не можем спокойно есть торты, подарочные сладости, в которые может быть что-то добавлено фанатами. Мы следим за всем особенно пристально, постоянно держим при себе ключи от номеров. Дважды проверяю, заперла ли я дверь, когда куда-то ухожу. Пытаюсь свести к минимуму любой риск.

Это необходимо, потому что каждый из нас получает письма с угрозами. В том числе, с угрозами подсыпать что-нибудь в еду. Главным образом, это связано с реакцией российской стороны на то, что мы высказались против допинга.

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КОММЕНТАРИИ (28)
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Излучение Промкооперации и Пищев

Czechplayer Последние успехи Габриэлы особенно приятны в свете последних событий. Ее любят все спортсмены, болельщики во всем мире. /// Да хуй с ней

19:34

regiment

уже стран тех не существует, а все ещё 1968 год не забудут

19:34

Сeрый

Ну как объяснить этим немощным, тщедушным европейцам, что такое величие, русский дух... Не могут они понять в сей миг кровавый, на что руку поднимают. Чем они живут, во что верят, кому поклоняются? Чуть то -- сразу закон, полиция, суд. Нет у них размаха, широты души. Трусы. То ли дело мы. Что нам ваши законы, какие-то допинги, ограничения, то нельзя, это. Мы выше этого. Мы хозяева джунглей. Если чего-то хотим -- никто и ничто нас не остановит. Ели, едим и будем есть допинги и в вашу белоснежную скатерть сморкаться. Если мы проводим Олимпиаду, то самую дорогую в истории. Если строим стадион, то не меньше чем за миллиард. Как поется в нашей песне, "мы за ценой не постоим". И плевать, что денег нет на пенсионеров. Мы не европейские крохоборы, чтобы копейки считать. Вперед, Россия.

19:32

PvsZ

Девушка, у вас вся страна до сих пор в глубине души живёт местью за 1968 год, о чём тут говорить? Переверните страницу, не уподобляйтесь англичанам, у тех хоть есть мозги, деньги, великое имперское прошлое и большой брат за океаном, а у вас-то что?

19:28

shu111

Czechplayer "убогих людей, обозленных на жизнь" - покормите их и увидите ровно такое же количество "сытых и глупых" как в нынешней, например, Чехии.

19:27

Тропическая гемангиома Мовсисяна

как слово о чехии, так чехплейер тут как тут))) новый вид фетишизма однако))) наяривать на такую непопулярную страну это нужно иметь бурную фантазию)))

19:25

shu111

Rostovchanin Любые покаяния только после опубликования TUE (ТИ - терапевтические исключения). С нашими европейскими друзьями возможны только такие отношения)

19:24

Тропическая гемангиома Мовсисяна

между прочим, коуКалова возможно неосознанно но открыла новый вид терроризма - допинг-терроризм))) раз чехи боятся, шо им в еду или воду могут подмешать запрещенные вещества, то то же самое можно сделать с любым спортсменом)))

19:23

shu111

Czechplayer Повторюсь. Я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь с российской стороны позволил себе огульно сказануть, что "не верит"/"не любит"/... сразу ВСЕМ "чехам"/"американцам" или кому еще. Для Европы же, я так понимаю, подобные обобщения это в порядке вещей. "ВСЕ РУССКИЕ" - и дело с концом. ЭТО позволила (явно, не от большого ума) любимая всеми Габриэла. ЭТО ЖЕ позволяют себе разнообразные хамзы. PS Накосячил фуркад - я так и пишу фуркад -... А не французы - ... Что называется, почувствуй разницу)

19:22

werder63

Угрозы получают из-за дуры КАЛовой! НЕ Головой думает , а РОТОМ! Думай, КАЛОВА, прежде, чем ляпнуть!

19:20

П_о_в_а_р

Czechplayer П_о_в_а_р ___ и как? испугался?... а представь, бандиты тихоновские позвонят? --------------------------- УжОс. Побежал я в горы там сховаюсь во пещере. З.Ы. Прикинь тихоновские бандиты тебя по IPвычислят?.. Побежали со мной.

19:18

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну вот. теперь, если чо, есть индульгенция. допинг? это все фанаты виноваты. или Старых с Логиновым подкинули туалетную бумагу с ЭПО, ну и через анус всосалось. как-то так...

19:12

RW.irk

Czechplayer------И чем же жалок Губерниев?! Может быть своей нескрываемой любовью к Коукаловой? Расскажи, болезный, что там тебе Иржи на его счёт наплёл?))

19:11

Andersen32

Теперь ходи и оглядывайся всю оставшуюся жизнь соукалова. Русские подлости не прощают. А Ягр 68 уже не вспоминает, но и 45 забыл балбес.

19:10

Rostovchanin

сколько же у нас больных на голову людей? аж противно. как будто чехи допинг заставляли принимать Юрьеву, Ахатову, Ярошенко, Старых, Логинова, Пылеву и других...

19:09

Czechplayer

П_о_в_а_р ___ и как? испугался?... а представь, бандиты тихоновские позвонят?

19:08

П_о_в_а_р

Звонила Коукалова. Угрожала.

19:06

Czechplayer

Последние успехи Габриэлы особенно приятны в свете последних событий. Ее любят все спортсмены, болельщики во всем мире. Только у нас нет, потому что слишком много убогих людей, обозленных на жизнь.

19:04

Czechplayer

RW.irk ____ жалкие? жалкие люди это Губерниев и все российские биатлонные чиновники, а также убогие интернет-герои, которые кроме угроз ни на что не способны. Пораскинь мозгами (если они есть) и тогда тебе придет ответ, кто на самом деле жалок.

19:03

inspire

В частности, чехи опасаются, что кто-то может добавить в их пищу или напитки запрещенные вещества. ========= кому вы нужны, маразматики? разве что повар, в ваш компот конец свой по макает ... проверьте его на всякий случай ...

18:57

Весёлый©

Русские - злые люди. Спросите дедушку Ягра.

18:57

ol31

теперь, если кто то на допингет из чехов поймается, скажут что россия им подсыпала

18:53

RW.irk

Какие же они жалкие, ужос! В 2009 шведам на ЧМ тоже президент России СМСки с угрозами слал))))

18:51

nailsh78

ну а че ты хотела , коровушка ))

18:51

xxx5

Меньше метлой своей метите, чешские "звезды" биатлона !!! Что вы о себе возомнили ?

18:43

shu111

Накосячил фуркад - я так и пишу фуркад -... А не французы - ... Почувствуй разницу)

18:42

shu111

И что-то я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь с российской стороны позволил себе огульно сказануть, что "не верит"/"не любит"/... сразу ВСЕМ "чехам"/"американцам/..." или кому еще. Для Европы же, я так понимаю, это в порядке вещей. "ВСЕ РУССКИЕ" - и дело с концом.

18:41

shu111

Главным образом, девушка, это связано с Вашей глупостью.

18:36

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