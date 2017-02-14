Габриэла Коукалова: "Все члены сборной Чехии получают письма с угрозами"

Лидер сборной Чехии Габриэла Коукалова подтвердила, что в команде приняты дополнительные меры предосторожности в связи с угрозами со стороны российских болельщиков. В частности, чехи опасаются, что кто-то может добавить в их пищу или напитки запрещенные вещества.

– Я понимаю эти меры, – цитирует iDNES Коукалову. – К сожалению, мы не можем спокойно есть торты, подарочные сладости, в которые может быть что-то добавлено фанатами. Мы следим за всем особенно пристально, постоянно держим при себе ключи от номеров. Дважды проверяю, заперла ли я дверь, когда куда-то ухожу. Пытаюсь свести к минимуму любой риск.

Это необходимо, потому что каждый из нас получает письма с угрозами. В том числе, с угрозами подсыпать что-нибудь в еду. Главным образом, это связано с реакцией российской стороны на то, что мы высказались против допинга.