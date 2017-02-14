Габриэла Коукалова: "Все члены сборной Чехии получают письма с угрозами"

Лидер сборной Чехии Габриэла Коукалова подтвердила, что в команде приняты дополнительные меры предосторожности в связи с угрозами со стороны российских болельщиков. В частности, чехи опасаются, что кто-то может добавить в их пищу или напитки запрещенные вещества.
– Я понимаю эти меры, – цитирует iDNES Коукалову. – К сожалению, мы не можем спокойно есть торты, подарочные сладости, в которые может быть что-то добавлено фанатами. Мы следим за всем особенно пристально, постоянно держим при себе ключи от номеров. Дважды проверяю, заперла ли я дверь, когда куда-то ухожу. Пытаюсь свести к минимуму любой риск.
Это необходимо, потому что каждый из нас получает письма с угрозами. В том числе, с угрозами подсыпать что-нибудь в еду. Главным образом, это связано с реакцией российской стороны на то, что мы высказались против допинга.
Излучение Промкооперации и Пищев
Czechplayer Последние успехи Габриэлы особенно приятны в свете последних событий. Ее любят все спортсмены, болельщики во всем мире. /// Да хуй с ней
19:34
regiment
уже стран тех не существует, а все ещё 1968 год не забудут
19:34
Сeрый
Ну как объяснить этим немощным, тщедушным европейцам, что такое величие, русский дух... Не могут они понять в сей миг кровавый, на что руку поднимают. Чем они живут, во что верят, кому поклоняются? Чуть то -- сразу закон, полиция, суд. Нет у них размаха, широты души. Трусы. То ли дело мы. Что нам ваши законы, какие-то допинги, ограничения, то нельзя, это. Мы выше этого. Мы хозяева джунглей. Если чего-то хотим -- никто и ничто нас не остановит. Ели, едим и будем есть допинги и в вашу белоснежную скатерть сморкаться. Если мы проводим Олимпиаду, то самую дорогую в истории. Если строим стадион, то не меньше чем за миллиард. Как поется в нашей песне, "мы за ценой не постоим". И плевать, что денег нет на пенсионеров. Мы не европейские крохоборы, чтобы копейки считать. Вперед, Россия.
19:32
PvsZ
Девушка, у вас вся страна до сих пор в глубине души живёт местью за 1968 год, о чём тут говорить? Переверните страницу, не уподобляйтесь англичанам, у тех хоть есть мозги, деньги, великое имперское прошлое и большой брат за океаном, а у вас-то что?
19:28
shu111
Czechplayer "убогих людей, обозленных на жизнь" - покормите их и увидите ровно такое же количество "сытых и глупых" как в нынешней, например, Чехии.
19:27
Тропическая гемангиома Мовсисяна
как слово о чехии, так чехплейер тут как тут))) новый вид фетишизма однако))) наяривать на такую непопулярную страну это нужно иметь бурную фантазию)))
19:25
shu111
Rostovchanin Любые покаяния только после опубликования TUE (ТИ - терапевтические исключения). С нашими европейскими друзьями возможны только такие отношения)
19:24
Тропическая гемангиома Мовсисяна
между прочим, коуКалова возможно неосознанно но открыла новый вид терроризма - допинг-терроризм))) раз чехи боятся, шо им в еду или воду могут подмешать запрещенные вещества, то то же самое можно сделать с любым спортсменом)))
19:23
shu111
Czechplayer Повторюсь. Я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь с российской стороны позволил себе огульно сказануть, что "не верит"/"не любит"/... сразу ВСЕМ "чехам"/"американцам" или кому еще. Для Европы же, я так понимаю, подобные обобщения это в порядке вещей. "ВСЕ РУССКИЕ" - и дело с концом. ЭТО позволила (явно, не от большого ума) любимая всеми Габриэла. ЭТО ЖЕ позволяют себе разнообразные хамзы. PS Накосячил фуркад - я так и пишу фуркад -... А не французы - ... Что называется, почувствуй разницу)
19:22
werder63
Угрозы получают из-за дуры КАЛовой! НЕ Головой думает , а РОТОМ! Думай, КАЛОВА, прежде, чем ляпнуть!
19:20
П_о_в_а_р
Czechplayer П_о_в_а_р ___ и как? испугался?... а представь, бандиты тихоновские позвонят? --------------------------- УжОс. Побежал я в горы там сховаюсь во пещере. З.Ы. Прикинь тихоновские бандиты тебя по IPвычислят?.. Побежали со мной.
19:18
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну вот. теперь, если чо, есть индульгенция. допинг? это все фанаты виноваты. или Старых с Логиновым подкинули туалетную бумагу с ЭПО, ну и через анус всосалось. как-то так...
19:12
RW.irk
Czechplayer------И чем же жалок Губерниев?! Может быть своей нескрываемой любовью к Коукаловой? Расскажи, болезный, что там тебе Иржи на его счёт наплёл?))
19:11
Andersen32
Теперь ходи и оглядывайся всю оставшуюся жизнь соукалова. Русские подлости не прощают. А Ягр 68 уже не вспоминает, но и 45 забыл балбес.
19:10
Rostovchanin
сколько же у нас больных на голову людей? аж противно. как будто чехи допинг заставляли принимать Юрьеву, Ахатову, Ярошенко, Старых, Логинова, Пылеву и других...
19:09
Czechplayer
П_о_в_а_р ___ и как? испугался?... а представь, бандиты тихоновские позвонят?
19:08
П_о_в_а_р
Звонила Коукалова. Угрожала.
19:06
Czechplayer
Последние успехи Габриэлы особенно приятны в свете последних событий. Ее любят все спортсмены, болельщики во всем мире. Только у нас нет, потому что слишком много убогих людей, обозленных на жизнь.
19:04
Czechplayer
RW.irk ____ жалкие? жалкие люди это Губерниев и все российские биатлонные чиновники, а также убогие интернет-герои, которые кроме угроз ни на что не способны. Пораскинь мозгами (если они есть) и тогда тебе придет ответ, кто на самом деле жалок.
19:03
inspire
В частности, чехи опасаются, что кто-то может добавить в их пищу или напитки запрещенные вещества. ========= кому вы нужны, маразматики? разве что повар, в ваш компот конец свой по макает ... проверьте его на всякий случай ...
18:57
Весёлый©
Русские - злые люди. Спросите дедушку Ягра.
18:57
ol31
теперь, если кто то на допингет из чехов поймается, скажут что россия им подсыпала
18:53
RW.irk
Какие же они жалкие, ужос! В 2009 шведам на ЧМ тоже президент России СМСки с угрозами слал))))
18:51
nailsh78
ну а че ты хотела , коровушка ))
18:51
xxx5
Меньше метлой своей метите, чешские "звезды" биатлона !!! Что вы о себе возомнили ?
18:43
shu111
Накосячил фуркад - я так и пишу фуркад -... А не французы - ... Почувствуй разницу)
18:42
shu111
И что-то я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь с российской стороны позволил себе огульно сказануть, что "не верит"/"не любит"/... сразу ВСЕМ "чехам"/"американцам/..." или кому еще. Для Европы же, я так понимаю, это в порядке вещей. "ВСЕ РУССКИЕ" - и дело с концом.
18:41
shu111
Главным образом, девушка, это связано с Вашей глупостью.
18:36