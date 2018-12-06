Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, Малышко - 12-й

Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад выиграл первую личную гонку сезона-2018/19 - индивидуалку в словенской Поклюке. В тройку сильнейших также вошли немец Йоханнес Кюн и австриец Симон Эдер. У всех призеров - ни одного промаха. Лучший из россиян Дмитрий Малышко с одной ошибках на рубежах финишировал 12-м.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка

20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) - 47.09,2 (0 промахов)

2. Йоханнес Кюн (Германия) - +04,2 (0)

3. Симон Эдер (Австрия) - +19,7 (0)

4. Яков Фак (Словения) - 34,4 (1)

5. Симон Шемп (Германия) - 38,6 (1)

6. Сергей Семенов (Украина) - 45,0 (0)

7. Йоханнес Бе (Норвегия) - 1.11,9 (3)...

12. Дмитрий Малышко (Россия) - +01.30,3 (1)...

20. Матвей Елисеев (Россия) - 2.23,5 (2)...

29. Александр Логинов (Россия) - 2.55,1 (3)...

36. Евгений Гараничев (Россия) - 3.17,1 (3)...

84. Алексей Слепов (Россия) - 6.37,8 (6)....

99. Эдуард Латыпов (Россия) - 8.45,4 (7)

Поклюка. Мужская индивидуальная гонка. Live!