Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, Малышко - 12-й

Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад выиграл первую личную гонку сезона-2018/19 - индивидуалку в словенской Поклюке. В тройку сильнейших также вошли немец Йоханнес Кюн и австриец Симон Эдер. У всех призеров - ни одного промаха. Лучший из россиян Дмитрий Малышко с одной ошибках на рубежах финишировал 12-м.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка
20 км
1. Мартен Фуркад (Франция) - 47.09,2 (0 промахов)
2. Йоханнес Кюн (Германия) - +04,2 (0)
3. Симон Эдер (Австрия) - +19,7 (0)
4. Яков Фак (Словения) - 34,4 (1)
5. Симон Шемп (Германия) - 38,6 (1)
6. Сергей Семенов (Украина) - 45,0 (0)
7. Йоханнес Бе (Норвегия) - 1.11,9 (3)...
12. Дмитрий Малышко (Россия) - +01.30,3 (1)...
20. Матвей Елисеев (Россия) - 2.23,5 (2)...
29. Александр Логинов (Россия) - 2.55,1 (3)...
36. Евгений Гараничев (Россия) - 3.17,1 (3)...
84. Алексей Слепов (Россия) - 6.37,8 (6)....
99. Эдуард Латыпов (Россия) - 8.45,4 (7)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2018-2019/events/2181_6_0/