Фуркад упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира, Шипулин – 4-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира. В гонке преследования на этапе в Оберхофе он стал первым. Фуркад опережает идущего вторым норвежца Йоханнеса Бе на 38 очков.

Россиянин Антон Шипулин, ставший 12-м в пасьюте, по-прежнему занимает 4-ю строчку.

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 552 (+60)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) – 514 (+54)

3 (3). Фак (Словения) – 372 (+30)

4 (4). ШИПУЛИН (Россия) – 311 (+29)

5 (6). Т. Бе (Норвегия) – 309 (+48)

6 (7). Б. Вегер (Швейцария) – 289 (+36)

14 (16). ЛОГИНОВ (Россия) – 203 (+23)

18 (13). БАБИКОВ (Россия) – 187 (0)

24 (25). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 137 (+15)

28 (24). ЦВЕТКОВ (Россия) – 123 (0)

35 (33). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 88 (0)

61 (71). ВОЛКОВ (Россия) – 21 (+13)

Гонка преследования (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) – 222 (+60)

2 (2). Й. Бе (Норвегия) – 202 (+54)

3 (3). Фак (Словения) – 166 (+30)

4 (4). ШИПУЛИН (Россия) – 143 (+29)

5 (6). Хофер (Италия) – 140 (+38)

6 (9). Т. Бе (Норвегия) – 131 (+48)

19 (22). ЛОГИНОВ (Россия) – 72 (+23)

23 (23). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 61 (+15)

25 (19). ЦВЕТКОВ (Россия) – 56 (0)

29 (24). БАБИКОВ (Россия) – 46 (0)

30 (25). ГАРАНИЧЕВ (Россия) – 44 (0)

53 (69). ВОЛКОВ (Россия) – 13 (+13)