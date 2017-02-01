Дмитрий Ярошенко: "В сборную пригласили сильнейших спортсменов"

Экс-чемпион мира Дмитрий Ярошенко подчеркнул, что в сборную России на чемпионат мира в Хохфильцене вызваны сильнейшие спортсмены страны. Ранее СБР объявил, что с командой на турнир отправятся Александр Логинов и Ирина Старых, которые в этом сезоне выступали только на этапах Кубка IBU. Чемпионат мира пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.

– Я думаю, в сборной собраны сильнейшие спортсмены, – сказал Ярошенко. – Мы понимаем, что на чемпионате мира стартуют четыре человека, поэтому из данного большого состава отберут четырех, которые будут стартовать. Два человека останутся в запасе, и тренеры будут ориентироваться на текущее самочувствие спортсменов. Здесь ничего нового. Единственное, состав слишком расширенный, на мой взгляд. Раньше было немного проще, когда мы выступали. Было шесть человек и седьмой – запасной. Возможно, со спортсменами уже проговорили, кто на какой дистанции побежит, с небольшими корректировками по ходу чемпионата. В принципе, ничего особенного. Если у нашей страны есть возможность внести такое количество людей – это хорошо.

– Все обсуждают кандидатуры Логинова и Старых? Это верное решение - включить их в состав команды?

– А почему их не должны были включить? Есть критерии отбора. Ребята выступают, им никто не запрещал это делать. Что касается женской сборной, я не вижу здесь обиженных спортсменок, которые бы блистали и вдруг их не взяли в состав. Все вполне закономерно. Опять-таки, тренеры будут смотреть по текущему состоянию девушек.

– Какие у вас ожидания от чемпионата мира?

– Думаю, у нас будут две общие медали с девушками, одна мужская в эстафете и еще две личных, как минимум. Надеюсь, мой прогноз сбудется. Это был бы закономерный результат. Наши спортсмены к нему готовы. Я не говорю, что у нас будет пять золотых наград, но такие медали, как я сказал, должны быть. Не знаю, какого достоинства. Сложно, чтобы они все были золотые, но если у нас будет хотя бы две медали высшей пробы – выступление можно будет считать очень успешным. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)