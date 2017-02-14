Дмитрий Губерниев: "От своих слов в адрес Фуркада не отказываюсь"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что во время репортажа из Хохфильцена, в котором назвал Мартена Фуркада свиньей, действовал на эмоциях. Бурная реакция журналиста была вызвана поведением француза после смешанной эстафеты во время награждения российской команды. От своих Губерниев не отказывается.

- На меня никто не наезжал по этому вопросу, - приводит RT слова Губерниева. - После всего, что произошло, было принято решение всем успокоиться и говорить о спорте. Что я усиленно и делаю. Все эти склоки мне уже надоели. Рассчитываю, что руководство IBU заткнет рот тем людям, которые позволяют себе слишком много. Михал Шлезингер заявил, что если Александр Логинов выступает, то Россия приветствует допинг. Это полный бред! Такие провокационные высказывания раскачивают лодку.

В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях, но сам француз перестарался и подогрел ситуацию очень сильно. От своих слов я не отказываюсь, но сожалею, что так случилось.