Дмитрий Губерниев: "Наши биатлонисты сначала в Италии всех победят, потом в Корее"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме проанонсировал завтрашнюю женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве. По его словам, у российских биатлонистов хорошие шансы на успех. Соревнования начнутся в 16.15 по московскому времени.

- Час назначен - колокол проснется. Тишину нарушит, зазвонит… Звон твой чист, светел твой металл, - написал Губерниев в Инстаграме. - Колокол! Наши биатлонисты сначала в Италии всех победят, потом в Корее! В четверг женский спринт из Антхольца. Ты звони, звонарь, зарю звони...