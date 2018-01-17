19:30 17 января | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Наши биатлонисты сначала в Италии всех победят, потом в Корее"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме проанонсировал завтрашнюю женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве. По его словам, у российских биатлонистов хорошие шансы на успех. Соревнования начнутся в 16.15 по московскому времени. 

- Час назначен - колокол проснется. Тишину нарушит, зазвонит… Звон твой чист, светел твой металл, - написал Губерниев в Инстаграме. - Колокол! Наши биатлонисты сначала в Италии всех победят, потом в Корее! В четверг женский спринт из Антхольца. Ты звони, звонарь, зарю звони...

 

Час назначен - колокол проснётся !!!! Тишину нарушит , зазвонит..... Звон твой чист , светел твой металл!!! Колокол!!! Наши биатлонисты сначала в Италии всех победят , потом в Корее!!! В четверг женский спринт из Антхольца!!!! В 16.05 мск прямо на Матче!!!!Ты звони ,звонарь , зарю звони...... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥🔥🏆🏆🏆🏆🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻😘😘😘😘😘🥇🥇🥇🎤🎤💋💋💋🎧🎧👄👄👄👻👻😘😘😘🤣🤣👍👍👍😻😻😻🤟🤟🤟👊👊👊👊👊👊👊👊 #колокол #звон #колокольныйзвон #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #италия #южныйтироль #женщины

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 17, 2018 at 8:25 PST

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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fanatold

Если этот паршивец пророчит победы - жди поражений.

05:56

sarkis1957

Как же он уже достал своими дуростями!

00:01

Don Miguel

А чего он обещает в ответ "за базар"? Пусть хоть съест дохлую крысу..... А то совсем не интересно. Помойные тоже льют не отвечая....

23:29 17 января

КОТЛИН

Больной мечтатель. Кто бы его уволил. Просто, чудак на букву "М".

23:14 17 января

bolelschik.volga34

В каком году??? Трепло!

22:10 17 января

Rutina

Ты звони,звони,звони колокол Губерния,ты пиши,пиши,пиши бестолочь Недумая!

21:40 17 января

ruslya

размягчение мозгов у товарища... нечего было на старушке-допингистке по расчету жениться!

21:08 17 января

trento

согласен бредит

21:02 17 января

Serenky25

Где то уже "нализался"..

20:35 17 января

ЗА Россию!

В Италии и в Корее медали могут взять только Шипулин и Логинов(если поедет в Корею и если стрелять будет чисто),у остальных шансы близки к нулю.

20:30 17 января

greyk

Неизлечимый...

20:17 17 января

Arturo

Родченков по ходу до сих пор Губера кормит таблетками)))

19:56 17 января