Дмитрий Губерниев: "Наши биатлонисты сначала в Италии всех победят, потом в Корее"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме проанонсировал завтрашнюю женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве. По его словам, у российских биатлонистов хорошие шансы на успех. Соревнования начнутся в 16.15 по московскому времени.
- Час назначен - колокол проснется. Тишину нарушит, зазвонит… Звон твой чист, светел твой металл, - написал Губерниев в Инстаграме. - Колокол! Наши биатлонисты сначала в Италии всех победят, потом в Корее! В четверг женский спринт из Антхольца. Ты звони, звонарь, зарю звони...
Час назначен - колокол проснётся !!!! Тишину нарушит , зазвонит..... Звон твой чист , светел твой металл!!! Колокол!!! Наши биатлонисты сначала в Италии всех победят , потом в Корее!!! В четверг женский спринт из Антхольца!!!! В 16.05 мск прямо на Матче!!!!Ты звони ,звонарь , зарю звони...... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥🔥🏆🏆🏆🏆🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻😘😘😘😘😘🥇🥇🥇🎤🎤💋💋💋🎧🎧👄👄👄👻👻😘😘😘🤣🤣👍👍👍😻😻😻🤟🤟🤟👊👊👊👊👊👊👊👊 #колокол #звон #колокольныйзвон #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #италия #южныйтироль #женщины
fanatold
Если этот паршивец пророчит победы - жди поражений.
05:56
sarkis1957
Как же он уже достал своими дуростями!
00:01
Don Miguel
А чего он обещает в ответ "за базар"? Пусть хоть съест дохлую крысу..... А то совсем не интересно. Помойные тоже льют не отвечая....
23:29 17 января
КОТЛИН
Больной мечтатель. Кто бы его уволил. Просто, чудак на букву "М".
23:14 17 января
bolelschik.volga34
В каком году??? Трепло!
22:10 17 января
Rutina
Ты звони,звони,звони колокол Губерния,ты пиши,пиши,пиши бестолочь Недумая!
21:40 17 января
ruslya
размягчение мозгов у товарища... нечего было на старушке-допингистке по расчету жениться!
21:08 17 января
trento
согласен бредит
21:02 17 января
Serenky25
Где то уже "нализался"..
20:35 17 января
ЗА Россию!
В Италии и в Корее медали могут взять только Шипулин и Логинов(если поедет в Корею и если стрелять будет чисто),у остальных шансы близки к нулю.
20:30 17 января
greyk
Неизлечимый...
20:17 17 января
Arturo
Родченков по ходу до сих пор Губера кормит таблетками)))
19:56 17 января