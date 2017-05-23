Девятьяров ведет переговоры о работе с женской сборной России по биатлону

Бывший советский и российский лыжник Михаил Девятьяров сообщил, что ведет переговоры о тренерской работе с женской сборной России по биатлону. Он также добавил, что готов помочь команде. Ранее Сергей Коновалов был назначен на пост старшего тренера женской национальной сборной.

– Идут разговоры, переговоры, – приводит "Р-Спорт" слова Девятьярова. – В биатлоне я никогда не работал. Сейчас в женской сборной каждый год меняются тренеры, и это не очень хорошо. Раз такая ситуация, то я всегда рад помочь. Другое дело, чтобы у меня получилось, ведь это другой вид спорта. Там опытные тренеры – Коновалов, (Николай) Загурский, они какой-то участок работы дадут, где я буду эффективнее использован. Это очень ответственное дело, я это понимаю.