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Дарья Домрачева: "Бьорндален может делать для дочки все что угодно"

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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая проводит второй этап Кубка мира после возвращения из декретного отпуска и в четверг бежала в эстафете в составе сборной Белоруссии, рассказала, как ей удается совмещать выступления с уходом за трехмесячной дочерью, передает из Рупольдинга спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК.

– Совмещать выступления и уход за ребенком вполне возможно, если грамотно все организовать и не отказываться от помощи. У меня есть помощники – на предыдущем этапе в Оберхофе была моя мама, сейчас приехала няня. И отец ребенка (Оле Эйнар Бьорндален), конечно, тоже помогает. Он может делать для дочки все что угодно – поменять памперсы, искупать. Пожалуй, все, кроме кормления грудью, – рассмеялась Домрачева.

Полностью интервью Домрачевой – скоро в "СЭ".

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Материалы REN-TV

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