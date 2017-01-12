Дарья Домрачева: "Бьорндален может делать для дочки все что угодно"

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая проводит второй этап Кубка мира после возвращения из декретного отпуска и в четверг бежала в эстафете в составе сборной Белоруссии, рассказала, как ей удается совмещать выступления с уходом за трехмесячной дочерью, передает из Рупольдинга спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК.

– Совмещать выступления и уход за ребенком вполне возможно, если грамотно все организовать и не отказываться от помощи. У меня есть помощники – на предыдущем этапе в Оберхофе была моя мама, сейчас приехала няня. И отец ребенка (Оле Эйнар Бьорндален), конечно, тоже помогает. Он может делать для дочки все что угодно – поменять памперсы, искупать. Пожалуй, все, кроме кормления грудью, – рассмеялась Домрачева.

Полностью интервью Домрачевой – скоро в "СЭ".