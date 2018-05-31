Далин примет участие в выборах президента IBU

Союз биатлонистов Швеции выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU). Олле Далин, действующий глава шведской федерации, будет представлять организацию на выборах.

– Я решил выставить свою кандидатуру, потому что могу внести большой вклад в развитие IBU и изменить организацию, – передает официальный сайт шедского союза слова Далина. – У меня есть четкое понимание о том, какие дейтсвия стоит предпринять, так как в последнее время я был членом совета IBU. На протяжении своей карьеры я имел возможность привносить изменения в различных сферах, что делает меня более уверенным в себе. Многие члены IBU испытывают доверие к Швеции. Провденная в Союзе биатлонистов Швеции работа дала нам опыт, который поможет в развитии международной организации. Я уверен, что в IBU можно повысить степень демократии и прозрачности.

Бывший глава IBU Андерс Бессеберг был президентом организации с 1992 года. Он временно покинул свой пост ввиду допинговых разбирательств в международной федерации, а позже заявлял, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах.

Выборы нового президента IBU пройдут на конгрессе организации в Порече с 6 по 9 сентября.