CAS приостановил дисквалификацию Абрамовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, информирует biathlon.com.ua. Отстранение спортсменки приостановлено с 31 января до окончательного решения CAS, которое будет принято на заседании 2 февраля. Отмечается, что спортсменка моэет заявиться на шестой этап Кубка IBU, который пройдет в Осрбли 3-4 февраля.

Напомним, что Абрамова дисквалифицирована за положительную допинг-пробу на мельдоний.