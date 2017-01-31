22:04 31 января | БИАТЛОН

CAS приостановил дисквалификацию Абрамовой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, информирует biathlon.com.ua. Отстранение спортсменки приостановлено с 31 января до окончательного решения CAS, которое будет принято на заседании 2 февраля. Отмечается, что спортсменка моэет заявиться на шестой этап Кубка IBU, который пройдет в Осрбли 3-4 февраля.

Напомним, что Абрамова дисквалифицирована за положительную допинг-пробу на мельдоний.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ALEKS49

Ну Вы такими высказываниями вряд ли поможете Логинову. К чему привело это Шипулина в прошлом году наверное еще не забыли. Пусть Логинов проникнет на ЧМ серой мышкой и там всех порвет.

12:43 1 февраля

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