15:50 | Биатлон

Благородство дня. Домрачева не стала обгонять Вирер, которая осталась без палки

Дарья ДОМРАЧЕВА. Фото AFP
Дарья ДОМРАЧЕВА. Фото AFP
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Завершилась женская гонка преследования на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве. Победительницей стала немка Лаура Дальмайер, второй - итальянка Доротея Вирер, на третьем месте - белоруска Дарья Домрачева.

Примечателен тот факт, что Вирер и Домрачева вели борьбу за 2-е место до самой финишной прямой. Подходя к финишному створу, спортсменка из Италии потеряла палку, на которую наступила Домрачева. После этого Дарья не стала обгонять Вирер, и Доротея заняла второе место.

Все результаты и календарь Кубка мира

Дарья Домрачева: "Было бы нечестно бороться с Вирер, которая потеряла палку из-за меня" //
Антерсельва. Женская гонка преследования. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (35)
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Светлана Морозова

Пацаны! Вам полезно будет!! vk.cc/7BWNiZ

20:43

БэнД

Sinaron---------------------В тексте написано то же самое. Открой пешки поширше, олень ))

20:40

Sinaron

БЭНД, а мозг включить и научиться читать не пробовал?

20:25

БэнД

Что значит "не стала обгонять"? Почему в СЭ решили, что не потеряй Вирер палку, Домрачёва непременно её обогнала бы? Иногда от ваших заголовков реально тошнит. Косячный, дилетантский сайт, который годится разве что для того, чтобы зайти и отложить пару каках на форуме ))

19:36

Антимайдан

Блин, и здесь - говно в комментах про "расчет", "вину" Дарьи.... Ну не могут западники без "расчета"! Дарье - респект. Вспоминается поступок капитана сборной СССР Игоря Нетто, когда судья засчитал гол наших, но капитан подошел к судье и сказал, что гола не было. При ничейном счете, кстати. И не в "товарняке", а в важнейшей игре на ЧМ.

19:33

Dmytro

Палка-то не сломалась, она её выронила спецом. Это надо темляк ослабить заранее, вот сволочь!

18:58

werder63

Точно ясно одно! Между подлюгой КоуКАЛОВОЙ и Дашей Домрачевой моральная пропасть! А чешскую шельму уже отметили, на игры не допустили высшие силы! Даше - ПОБЕД)))

18:51

Don Miguel

Палки в догонялках ломают в среднем по 5, чаще на старте, но, бывает, и в середине. Здесь - на финише. Так случилось, агрессии со стороны Дарьи не было, пыталась занять лучшую позицию. Увидев "беспалковую" соперницу, не захотела стать "всемирной стервой, убивающей младенцев", отдала несколько очков и более красивую медаль. МОЛОДЕЦ!

18:50

Kurt

Andre_Saratov А дальше вопрос этики. У Домрачевой она одна, у, допустим, Фуркада другая. 16:41 +1

18:38

внеигры

Что тут гадать и прикидывать что да как. Получилось так что она помогла потерять палку, и видно, что сразу не стала делать попытку обогнать, а просто по человечески поступила Даша

18:27

механик39

Наши так сделать не смогут ,партия и правительство ждут побед любой ценой .

18:26

Kurt

Andvaraforce на Олимпиаде никто таком благородством заниматься не станет. слишком высоки ставки. 16:54 Да? Я вот в обратном уверен. Будет такая борьба на ОИ за серебро-бронзу и та же ситуация с палкой, даже курва французик может так же поступить, не говоря о более благородных спортсменах.

18:22

Kurt

Интересно, а французик смог бы так же? Сомнительно. Ему проще подрезать соперника.

18:18

Платошкин Андрей

Самое главное в заголовке "Доротея осталась без палки")) Такая девушка и без палки.

18:11

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

_Я_против_Астротерфа_, так могут только люди, живущие в нормальной стране и окруженные такими же нормальными людьми. а не там, где бы урвать или урвут другие. но попытка спаразитировать на чужом поступке засчитана.

17:41

_Я_против_Астротерфа_

так могут только СЛАВЯНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17:11

Russellmoto

Умничка!! Респект!

17:10

Джин Игнатов

Этим е станут заниматься только наши ! Другие занимались и давали палки соперницам ! Даша показала еще и такой поступок ! Браво !

17:01

Andvaraforce

на Олимпиаде никто таком благородством заниматься не станет. слишком высоки ставки.

16:54

hhh.14170

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

16:48

spetrov

Молодец. А победы еще будут.

16:46

rusfed 2.0

Дарья уже достаточно мудра, чтобы не дразнить судьбу. В жизни важно, чтобы все было справедливо. Именно поэтому Дарья приняла такое решение - плюс в карму, к репутации и к шансам в Корее

16:43

Урфин_Я

Доктор со стажем ...вот Дарья и подстраховалась. ______ Считаете она не способна на благородный поступок?! Перед финишем в жуткой горячке быстренько рассудила прикинула??? Ну-ну ))))

16:42

Andre_Saratov

Она не страховалась, а так решила. Это разные вещи. Допускаю, что после протеста могли принять решение о дисквалификации. Но при этом надо было найти злой умысел в действиях Домрачевой, что специально наступила на палку. Умысла не было. А дальше вопрос этики. У Домрачевой она одна, у, допустим, Фуркада другая.

16:41

samsam

ksuxa За то, что едущий сзади не должен вредить едущему впереди. И едущий впереди не должен оглядываться насколько заднему удобно. Правила такие есть в биатлоне. Или не слыхали? Ах да, правила-то все пиндосы придумали.

16:34

samsam

Какие-то глупые предложения. Даже если Домрачева выбросила обе палки и лыжи, факта сломанной палки это не отменило бы. И дисквалифицировали за нарушение.

16:32

ksuxa

пускай держат крепко свои палки.. за что дисквал?

16:32

Петрови4

Поступок великого Спортсмена!!!

16:30

Доктор со стажем

Andre_Saratov -Ваше утверждение спорное - неизвестно какое бы решение в конкретном случае приняла комиссия, вот Дарья и подстраховалась.

16:29

Andvaraforce

моё мнение - надо было выбросить свою палку и бороться с одной до конца

16:27