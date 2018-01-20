Благородство дня. Домрачева не стала обгонять Вирер, которая осталась без палки

Завершилась женская гонка преследования на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве. Победительницей стала немка Лаура Дальмайер, второй - итальянка Доротея Вирер, на третьем месте - белоруска Дарья Домрачева.

Примечателен тот факт, что Вирер и Домрачева вели борьбу за 2-е место до самой финишной прямой. Подходя к финишному створу, спортсменка из Италии потеряла палку, на которую наступила Домрачева. После этого Дарья не стала обгонять Вирер, и Доротея заняла второе место.

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Very fair gesture by @DaryaDomracheva, who stepped on Wierer's pole in the last turn and didn't attack on the last 50 meters as a result. #ANT18



Join us for the celebrations and the flower ceremony very shortly. https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/pdLZdN20nE – IBU World Cup (@IBU_WC) 20 января 2018 г.

Дарья Домрачева: "Было бы нечестно бороться с Вирер, которая потеряла палку из-за меня" //

Антерсельва. Женская гонка преследования. LIVE!