Благородство дня. Домрачева не стала обгонять Вирер, которая осталась без палки

Завершилась женская гонка преследования на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве. Победительницей стала немка Лаура Дальмайер, второй - итальянка Доротея Вирер, на третьем месте - белоруска Дарья Домрачева.
Примечателен тот факт, что Вирер и Домрачева вели борьбу за 2-е место до самой финишной прямой. Подходя к финишному створу, спортсменка из Италии потеряла палку, на которую наступила Домрачева. После этого Дарья не стала обгонять Вирер, и Доротея заняла второе место.
Все результаты и календарь Кубка мира
Very fair gesture by @DaryaDomracheva, who stepped on Wierer's pole in the last turn and didn't attack on the last 50 meters as a result. #ANT18– IBU World Cup (@IBU_WC) 20 января 2018 г.
Join us for the celebrations and the flower ceremony very shortly. https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/pdLZdN20nE
Дарья Домрачева: "Было бы нечестно бороться с Вирер, которая потеряла палку из-за меня" //
Антерсельва. Женская гонка преследования. LIVE!
Светлана Морозова
Пацаны! Вам полезно будет!! vk.cc/7BWNiZ
20:43
БэнД
Sinaron---------------------В тексте написано то же самое. Открой пешки поширше, олень ))
20:40
Sinaron
БЭНД, а мозг включить и научиться читать не пробовал?
20:25
БэнД
Что значит "не стала обгонять"? Почему в СЭ решили, что не потеряй Вирер палку, Домрачёва непременно её обогнала бы? Иногда от ваших заголовков реально тошнит. Косячный, дилетантский сайт, который годится разве что для того, чтобы зайти и отложить пару каках на форуме ))
19:36
Антимайдан
Блин, и здесь - говно в комментах про "расчет", "вину" Дарьи.... Ну не могут западники без "расчета"! Дарье - респект. Вспоминается поступок капитана сборной СССР Игоря Нетто, когда судья засчитал гол наших, но капитан подошел к судье и сказал, что гола не было. При ничейном счете, кстати. И не в "товарняке", а в важнейшей игре на ЧМ.
19:33
Dmytro
Палка-то не сломалась, она её выронила спецом. Это надо темляк ослабить заранее, вот сволочь!
18:58
werder63
Точно ясно одно! Между подлюгой КоуКАЛОВОЙ и Дашей Домрачевой моральная пропасть! А чешскую шельму уже отметили, на игры не допустили высшие силы! Даше - ПОБЕД)))
18:51
Don Miguel
Палки в догонялках ломают в среднем по 5, чаще на старте, но, бывает, и в середине. Здесь - на финише. Так случилось, агрессии со стороны Дарьи не было, пыталась занять лучшую позицию. Увидев "беспалковую" соперницу, не захотела стать "всемирной стервой, убивающей младенцев", отдала несколько очков и более красивую медаль. МОЛОДЕЦ!
18:50
Kurt
Andre_Saratov А дальше вопрос этики. У Домрачевой она одна, у, допустим, Фуркада другая. 16:41 +1
18:38
внеигры
Что тут гадать и прикидывать что да как. Получилось так что она помогла потерять палку, и видно, что сразу не стала делать попытку обогнать, а просто по человечески поступила Даша
18:27
механик39
Наши так сделать не смогут ,партия и правительство ждут побед любой ценой .
18:26
Kurt
Andvaraforce на Олимпиаде никто таком благородством заниматься не станет. слишком высоки ставки. 16:54 Да? Я вот в обратном уверен. Будет такая борьба на ОИ за серебро-бронзу и та же ситуация с палкой, даже курва французик может так же поступить, не говоря о более благородных спортсменах.
18:22
Kurt
Интересно, а французик смог бы так же? Сомнительно. Ему проще подрезать соперника.
18:18
Платошкин Андрей
Самое главное в заголовке "Доротея осталась без палки")) Такая девушка и без палки.
18:11
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
_Я_против_Астротерфа_, так могут только люди, живущие в нормальной стране и окруженные такими же нормальными людьми. а не там, где бы урвать или урвут другие. но попытка спаразитировать на чужом поступке засчитана.
17:41
_Я_против_Астротерфа_
так могут только СЛАВЯНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:11
Russellmoto
Умничка!! Респект!
17:10
Джин Игнатов
Этим е станут заниматься только наши ! Другие занимались и давали палки соперницам ! Даша показала еще и такой поступок ! Браво !
17:01
Andvaraforce
на Олимпиаде никто таком благородством заниматься не станет. слишком высоки ставки.
16:54
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
spetrov
Молодец. А победы еще будут.
16:46
rusfed 2.0
Дарья уже достаточно мудра, чтобы не дразнить судьбу. В жизни важно, чтобы все было справедливо. Именно поэтому Дарья приняла такое решение - плюс в карму, к репутации и к шансам в Корее
16:43
Урфин_Я
Доктор со стажем ...вот Дарья и подстраховалась. ______ Считаете она не способна на благородный поступок?! Перед финишем в жуткой горячке быстренько рассудила прикинула??? Ну-ну ))))
16:42
Andre_Saratov
Она не страховалась, а так решила. Это разные вещи. Допускаю, что после протеста могли принять решение о дисквалификации. Но при этом надо было найти злой умысел в действиях Домрачевой, что специально наступила на палку. Умысла не было. А дальше вопрос этики. У Домрачевой она одна, у, допустим, Фуркада другая.
16:41
samsam
ksuxa За то, что едущий сзади не должен вредить едущему впереди. И едущий впереди не должен оглядываться насколько заднему удобно. Правила такие есть в биатлоне. Или не слыхали? Ах да, правила-то все пиндосы придумали.
16:34
samsam
Какие-то глупые предложения. Даже если Домрачева выбросила обе палки и лыжи, факта сломанной палки это не отменило бы. И дисквалифицировали за нарушение.
16:32
ksuxa
пускай держат крепко свои палки.. за что дисквал?
16:32
Петрови4
Поступок великого Спортсмена!!!
16:30
Доктор со стажем
Andre_Saratov -Ваше утверждение спорное - неизвестно какое бы решение в конкретном случае приняла комиссия, вот Дарья и подстраховалась.
16:29
Andvaraforce
моё мнение - надо было выбросить свою палку и бороться с одной до конца
16:27