Биатлонистка Рассказова рассказала, почему решила сменить Россию на Украину

Уроженка Москвы Анастасия Рассказова призналась, что решила выступать за сборную Украины в надежде добиться лучших спортивных результатов. По словам 20-летней спортсменки, она готова выдержать двухлетний карантин.



- Я с Москвы, но решила перейти в Украину и выступать теперь за нее. Биатлоном занимаюсь уже пятый год, перешли вместе с тренером (Илья Лопухов) и двумя девочками (Екатерина Бех и Оксана Москаленко), - сказала Рассказова в интервью для группы "[в] Биатлоне" во ВКонтакте. - Я чемпион России, в Спартакиаде участвовала, ездила на чемпионат мира, выступала на Кубке IBU, хотела бы еще выступить на Кубке IBU, но в этом году уже не получится, так как у меня карантин два года. Будут ждать женские Кубки IBU и чемпионат мира. Надеемся, что покажем себя там.