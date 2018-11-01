Белорусская биатлонистка: "Еще и россиянок взяли. В чем смысл продолжить карьеру?"

21-летняя белорусская биатлонистка Анастасия Ануфриева объявила о завершении карьеры. Столь ранний уход из биатлона она объяснила тем, что не видит перспективы в команде. Кроме того, спортсменка выразила недовольство тем, что белорусские тренеры пригласили россиянок

- Так не могло продолжаться долго: я выигрываю у девочек, но они в команде, а я - нет, - приводит sb.by слова Ануфриева. - Плюс еще россиянок взяли. В чем смысл продолжить карьеру? Наверное, кому–то так проще: пригласить российских девочек и делать им сборы, чем помогать расти своим. Самое интересное, что россиянки в конечном счете обходятся дороже, при этом многим белорусским девочкам зачастую бывает даже не за что доехать до "Раубичей". Но они продолжают тренироваться и во что–то верить. А я уже не верю. Инну Костюченко, которую привезли из России, на недавнем летнем чемпионате Белорусии я опередила. И что?