Антон Шипулин: "Все было бы хорошо, если бы не первый рубеж"

Биатлонист Антон Шипулин после индивидуальной гонки на чемпионате мира заявил, что остался доволен своим выступлением и отметил, что сражался до конца. Спортсмен считает, что выжал из себя максимум, после неудачного первого рубежа на стрельбе.

– Обидно, сегодня рассчитывал на хорошее выступление, хороший результат, – сказал в эфире "Матч ТВ" Шипулин. – Перед гонкой не волновался, старался работать как на тренировке, но допустил два промаха, что было недопустимо в такой гонке. Старался не думать о гонке, притом, что первый стартовый номер. Выходил сегодня, как на тренировку. Все было бы хорошо, если бы не первый рубеж.

Понимал, что с двумя промахами тяжело добраться до подиума. Но я приехал сюда, на чемпионат мира, чтобы сражаться до конца. Делал все, чтобы выжать из себя максимум после такой ошибки. Я бы не сказал, что мое физическое состояние идеально. Но, судя по Фуркаду, проиграл не много. В принципе, доволен. Будем работать дальше, еще две гонки. С тренерами готовились к чемпионату мира, чтобы ходом здесь быть конкурентоспособными. В принципе, эту задачу выполнили, но не получается со стрельбой.