Антон Шипулин: "В Антхольце очень весело на душе, не то что в Эстерсунде или Оберхофе"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что ему нравится тренироваться и выступать в Антхольце. Он также добавил, что во время итальянского этапа у него очень весело на душе, в отличие от Эстерсунда и Оберхофа.

– Мы как-то оставались на сборе в Антхольце. Хорошее место. Красота вот эта нравится, – сказал в интервью "Калашников Media" Шипулин. – Сегодня не видно этой красоты, но ты находишься в ущелье среди этих гор, а горы мне всегда нравились. Когда яркое солнце, здесь такая погода, что очень весело на душе, не то что в Эстерсунде или Оберхофе.

Мы выезжали как-то летом, на озере кофе пили. Мы приезжали из Обертиллиаха, где были на сборе. Здесь летом очень красиво. Такие горы везде есть, не только в Антхольце, Хохфильцене. У нас и в Сочи неплохие места есть, где можно погулять.

Напомним, лучшим результатом Шипулина в этом сезоне было третье место в гонке преследования в Анси и бронза в эстафете в Рупольдинге.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 18 по 21 января. Первая мужская гонка – спринт – состоится 19 января и начнется в 16.15 по московскому времени.