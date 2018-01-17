Антон Шипулин: "В Антхольце очень весело на душе, не то что в Эстерсунде или Оберхофе"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что ему нравится тренироваться и выступать в Антхольце. Он также добавил, что во время итальянского этапа у него очень весело на душе, в отличие от Эстерсунда и Оберхофа.
– Мы как-то оставались на сборе в Антхольце. Хорошее место. Красота вот эта нравится, – сказал в интервью "Калашников Media" Шипулин. – Сегодня не видно этой красоты, но ты находишься в ущелье среди этих гор, а горы мне всегда нравились. Когда яркое солнце, здесь такая погода, что очень весело на душе, не то что в Эстерсунде или Оберхофе.
Мы выезжали как-то летом, на озере кофе пили. Мы приезжали из Обертиллиаха, где были на сборе. Здесь летом очень красиво. Такие горы везде есть, не только в Антхольце, Хохфильцене. У нас и в Сочи неплохие места есть, где можно погулять.
Напомним, лучшим результатом Шипулина в этом сезоне было третье место в гонке преследования в Анси и бронза в эстафете в Рупольдинге.
Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 18 по 21 января. Первая мужская гонка – спринт – состоится 19 января и начнется в 16.15 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://kalashnikov.media/media/videolibrary/4521903?utm=sportexpress
pahom-17
не подведи....смешной ты наш...
16:34
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Хоцца спросить, не афёра ли в прямом эфире, обогатившая ЕГО и гребуна--афериста НА СКОЛЬКО?????? тысяч баксо--евриков, так сильно повысила ЕГО НАСТРОЕНИЕ??? Когда простая инфа о поездке в Корею была преподнесена как ВСЕЛЕНСКАЯ новость!!!!!
16:28
krekemer
конечно весело ,после переливания свеженькой крови ,взятой ранее на сборах в горах после аклиматизации,наши вот увидите резко добавят в результатах,они этот запрещеный но нетестируемый прием ,проводят уже последние несколько лет,самому так делали когда был в ск
15:34