Антон Шипулин: "Эти "габариты" постоянно мешают занимать призовые места"

Россиянин Антон Шипулин отметил, что в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене он ощущал себя комфортнее, чем в спринте. Он посетовал на единственный промах, который допустил на огневом рубеже.

– Тактически в конце неправильно сработал. Нужно было сразу догнать Йоханнеса и держаться с ним из последних сил. Но я стал поздно догонять. Много сил потратил. Гонка была сложной, – заявил в эфире программы "Все на Матч!" Шипулин. – Стрельба не удалась. Как говорит мой друг и товарищ, не прошел "габарит". Эти "габариты" постоянно мешают занимать призовые места. Видимо, судьба такая. Но впереди еще одна соревновательная неделя, так что будем работать.

Смешанную эстафету бежал легко, спринт давался уже тяжело. Сегодня опять было хорошее состояние, которое позволяло бороться за высокие места. Но вчерашний спринт мешал это сделать. Если бы чуть-чуть поближе был, чуть получше был бы результат в спринте, мог бы побороться за призовые места.

Когда ушел с последнего рубежа, мне сказали, что отстаю на 17 секунд. Но я видел, что могу приблизиться, поэтому пошел догонять. Соперники это видели. Бьорндален молодец, уперся, и они с Йоханнесом Бе друг друга хорошо подгоняли.

Четвертое место самое обидное. Но главное, подойти в хорошем состоянии к следующим стартам. Вчера моей ошибкой было чересчур большое желание на рубеже, долго выцеливал, чего обычно не делаю. Сегодня работал уже быстро, в своем режиме. Мне тренер говорил, чтобы я ничего не выдумывал, стрелял в своем темпе.