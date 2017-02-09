22:19 9 февраля | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Если кто-то хочет войны с нами, мы будем бороться до конца"

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Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что Мартен Фуркад задел Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 умышленно. По его словам, россияне будут бороться с несправедливостью до конца.

- Мы - гордая нация, - приводит NRK слова Шипулина. - Если кто-то хочет войны с нами, мы будем бороться до конца. Я разговаривал с Логиновым после гонки. Он считает, что Фуркад задел его преднамеренно. Я ему верю. Это стало последней каплей.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Benpb_bl

Фуркад пристраивался за Шипулиным, так как не хотел тянуть за собой гонку. Так что не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.

05:13

Е.Л.

Если IBU жёстко не пресечёт поведение Фуркада, то очень скоро на соревнованиях самых разных видов спорта и уровней подобное станет модным поведением в отношении российских спортсменов

02:44

alex1966

Самый-самый русский ! За такие слова тебе и не грех шейку сломать.

02:14

alex1966

Benpb_bl плохо смотрел. На видео четко видно как фуркад пропустил Шипулина и прямолинейно стал передвигаться влево к Логинову. Саша его не видел и при таком падении мог вообще получить травму, при повторе видно что фуркад смотрел на логинова. Видео с фронта есть на ютубе.

02:11

Benpb_bl

Никто ПОПЕРЁК не пересекал. Если посмотрите внимательно, то увидите, что Фуркад за мгновение до этого упёрся в спину впереди бегущего и сдвинулся влево.

00:43

Андрейкаа

Benpb нормально - это пересечь коридор поперек чтоб задеть сзади того кто тебе не нравиться...... Очень по-мужски...

00:27

Zlon

Воюй Тоша,воюй..пока другие будут соревноваться и выигрывать золотые медали.

00:21

Benpb_bl

Оба эпизода были абсолютно нормальными, наши весь скандал высосали из пальца. Им это ещё аукнется - вся энергия ушла в свисток. А энергии и так немного было. Правильно всё сказал Тихонов - Шипулин допускает одни и те же ошибки и не учится. И потом ещё истерит, добавлю я. "Фуркад должен был в честной борьбе на финише показать..." - ага, то есть гонка в биатлоне - это когда все тихо катятся до финишной прямой, а потом стартуют на 100 м? И в интервью Фуркад был корректен, а Шипулин лил дерьмо в адрес Фуркада.

00:15

inspire

изъясняйся попонятней ... кто был молчек? Антон тогда завалил Беатрикса в контактной борьбе, а бурю на пустом месте тот же самый Фуркад поднял такую, что Антона чуть было не дисквалифицировали ... эти две истории похожи друг на друга, как черное и белое ...

23:35 9 февраля

кубань чемпион

ozozolio Когда Беатрикса завалил был молчек 23:23 __________________________ Какой молчек? Час не награждали и Шипулину "желтую" дали, к чему ляпать? От незнания или так "маслом от протухших шпрот" напачкать?

23:27 9 февраля

ozozolio

Когда Беатрикса завалил был молчек

23:23 9 февраля

nailsh78

Самый-самый русский ! - тока не плакай - лови пока пендель под задницу - дружеский так сказать ))

23:12 9 февраля

engineer75

Самый-самый русский ..... Ты про себя? Ты не волнуйся - это лечится. А вот с товарищем ПРАВДОРУБОМ РОДЧЕНКОВЫМ все намного сложнее. Может галоперидол поможет. По крайней мере спокойней станет.

23:02 9 февраля

inspire

родченков, ты не правдоруб, ты другое созвучное слово ... откуда в тебе shit так много? в какую ветку не зайди ты там уже наshitил ... мама с папой не учили что такое хорошо и что такое плохо?

22:56 9 февраля

Паласиос

Русских лучше не будить... Всех нагнем, включая Запад и прочих паралитиков...

22:55 9 февраля

Самый-самый русский !

Русских сифилитиков скоро выкинут отовсюду !

22:51 9 февраля

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Гнусавый талды--тюменский Щиппун решил повоевать??? Вот уж кому реально лучше молчать, чем говорить... А то обещаный К.М. он уже третий год "недозавоёвывает"... Как бы и в случае "войны" в "концлагере" не оказаться...

22:49 9 февраля

shu111

Молодец, Антон! Держись.

22:42 9 февраля

Xen1um

Молодец!

22:37 9 февраля

кубань чемпион

Антону, уважение!

22:29 9 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ