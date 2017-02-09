Антон Шипулин: "Если кто-то хочет войны с нами, мы будем бороться до конца"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что Мартен Фуркад задел Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 умышленно. По его словам, россияне будут бороться с несправедливостью до конца.

- Мы - гордая нация, - приводит NRK слова Шипулина. - Если кто-то хочет войны с нами, мы будем бороться до конца. Я разговаривал с Логиновым после гонки. Он считает, что Фуркад задел его преднамеренно. Я ему верю. Это стало последней каплей.