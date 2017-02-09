Антон Шипулин: "Если кто-то хочет войны с нами, мы будем бороться до конца"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что Мартен Фуркад задел Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 умышленно. По его словам, россияне будут бороться с несправедливостью до конца.
- Мы - гордая нация, - приводит NRK слова Шипулина. - Если кто-то хочет войны с нами, мы будем бороться до конца. Я разговаривал с Логиновым после гонки. Он считает, что Фуркад задел его преднамеренно. Я ему верю. Это стало последней каплей.
Benpb_bl
Фуркад пристраивался за Шипулиным, так как не хотел тянуть за собой гонку. Так что не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.
05:13
Е.Л.
Если IBU жёстко не пресечёт поведение Фуркада, то очень скоро на соревнованиях самых разных видов спорта и уровней подобное станет модным поведением в отношении российских спортсменов
02:44
alex1966
Самый-самый русский ! За такие слова тебе и не грех шейку сломать.
02:14
alex1966
Benpb_bl плохо смотрел. На видео четко видно как фуркад пропустил Шипулина и прямолинейно стал передвигаться влево к Логинову. Саша его не видел и при таком падении мог вообще получить травму, при повторе видно что фуркад смотрел на логинова. Видео с фронта есть на ютубе.
02:11
Benpb_bl
Никто ПОПЕРЁК не пересекал. Если посмотрите внимательно, то увидите, что Фуркад за мгновение до этого упёрся в спину впереди бегущего и сдвинулся влево.
00:43
Андрейкаа
Benpb нормально - это пересечь коридор поперек чтоб задеть сзади того кто тебе не нравиться...... Очень по-мужски...
00:27
Zlon
Воюй Тоша,воюй..пока другие будут соревноваться и выигрывать золотые медали.
00:21
Benpb_bl
Оба эпизода были абсолютно нормальными, наши весь скандал высосали из пальца. Им это ещё аукнется - вся энергия ушла в свисток. А энергии и так немного было. Правильно всё сказал Тихонов - Шипулин допускает одни и те же ошибки и не учится. И потом ещё истерит, добавлю я. "Фуркад должен был в честной борьбе на финише показать..." - ага, то есть гонка в биатлоне - это когда все тихо катятся до финишной прямой, а потом стартуют на 100 м? И в интервью Фуркад был корректен, а Шипулин лил дерьмо в адрес Фуркада.
00:15
inspire
изъясняйся попонятней ... кто был молчек? Антон тогда завалил Беатрикса в контактной борьбе, а бурю на пустом месте тот же самый Фуркад поднял такую, что Антона чуть было не дисквалифицировали ... эти две истории похожи друг на друга, как черное и белое ...
23:35 9 февраля
кубань чемпион
ozozolio Когда Беатрикса завалил был молчек 23:23 __________________________ Какой молчек? Час не награждали и Шипулину "желтую" дали, к чему ляпать? От незнания или так "маслом от протухших шпрот" напачкать?
23:27 9 февраля
ozozolio
Когда Беатрикса завалил был молчек
23:23 9 февраля
nailsh78
Самый-самый русский ! - тока не плакай - лови пока пендель под задницу - дружеский так сказать ))
23:12 9 февраля
engineer75
Самый-самый русский ..... Ты про себя? Ты не волнуйся - это лечится. А вот с товарищем ПРАВДОРУБОМ РОДЧЕНКОВЫМ все намного сложнее. Может галоперидол поможет. По крайней мере спокойней станет.
23:02 9 февраля
inspire
родченков, ты не правдоруб, ты другое созвучное слово ... откуда в тебе shit так много? в какую ветку не зайди ты там уже наshitил ... мама с папой не учили что такое хорошо и что такое плохо?
22:56 9 февраля
Паласиос
Русских лучше не будить... Всех нагнем, включая Запад и прочих паралитиков...
22:55 9 февраля
Самый-самый русский !
Русских сифилитиков скоро выкинут отовсюду !
22:51 9 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Гнусавый талды--тюменский Щиппун решил повоевать??? Вот уж кому реально лучше молчать, чем говорить... А то обещаный К.М. он уже третий год "недозавоёвывает"... Как бы и в случае "войны" в "концлагере" не оказаться...
22:49 9 февраля
shu111
Молодец, Антон! Держись.
22:42 9 февраля
Xen1um
Молодец!
22:37 9 февраля
кубань чемпион
Антону, уважение!
22:29 9 февраля