Антон Шипулин: "Делал акцент на стрельбу, но не получилось"

Россиянин Антон Шипулин после масс-старта на чемпионате мира в Хохфильцене во флэш-интервью подчеркнул, что опять допустил досадные ошибки. Российский спортсмен пришел к финишу четвертым. Для Шипулина это уже второе четвертое место на нынешнем чемпионате мира.
– Как спалось после победы в эстафете?
– Сегодня было тяжело, ночь прошла в бессонном состоянии, вчера отдали много сил и эмоций. Но на гонку это, наверное, не очень сильно повлияло. Допустил ошибки, опять занял обидное четвертое место.
– С какими мыслями бежали последний круг?
– Лидеров невозможно было догнать, гандикап был очень большой. Увидел спину Бе, думал попробовать догнать его, потом услышал, что в спину дышит Фуркад.
– Не было мыслей попробовать оторваться от Фуркада больше после первой стрельбы, где он допустил промах?
– Тяжело в начале гонки так делать, можно захлебнуться. Дистанция достаточно длинная, к тому же высота, шутить с интенсивностью тут нельзя. Делал акцент на стрельбу, но не получилось.
– Что скажете Хохфильцену-2017?
– Спасибо за медали. Не с пустыми руками отсюда уезжаем. Хотелось, конечно, личных подиумов, но не получилось. Будем работать дальше.
– Что делали вчера вечером после церемонии награждения? Обсуждали пение Цветкова?
– Ну, конечно, немного посмеялись над Цветковым. А так старались отдыхать, восстанавливаться перед масс-стартом.
inspire
Антон, ты молоток! Продолжай также работать и Корея все вернет. Удачи!!!
17:48
намкрыш
С очередной деревянной! Молодец!
17:36