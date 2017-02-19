Антон Шипулин: "Делал акцент на стрельбу, но не получилось"

Россиянин Антон Шипулин после масс-старта на чемпионате мира в Хохфильцене во флэш-интервью подчеркнул, что опять допустил досадные ошибки. Российский спортсмен пришел к финишу четвертым. Для Шипулина это уже второе четвертое место на нынешнем чемпионате мира.

– Как спалось после победы в эстафете?

– Сегодня было тяжело, ночь прошла в бессонном состоянии, вчера отдали много сил и эмоций. Но на гонку это, наверное, не очень сильно повлияло. Допустил ошибки, опять занял обидное четвертое место.

– С какими мыслями бежали последний круг?

– Лидеров невозможно было догнать, гандикап был очень большой. Увидел спину Бе, думал попробовать догнать его, потом услышал, что в спину дышит Фуркад.

– Не было мыслей попробовать оторваться от Фуркада больше после первой стрельбы, где он допустил промах?

– Тяжело в начале гонки так делать, можно захлебнуться. Дистанция достаточно длинная, к тому же высота, шутить с интенсивностью тут нельзя. Делал акцент на стрельбу, но не получилось.

– Что скажете Хохфильцену-2017?

– Спасибо за медали. Не с пустыми руками отсюда уезжаем. Хотелось, конечно, личных подиумов, но не получилось. Будем работать дальше.

– Что делали вчера вечером после церемонии награждения? Обсуждали пение Цветкова?

– Ну, конечно, немного посмеялись над Цветковым. А так старались отдыхать, восстанавливаться перед масс-стартом.