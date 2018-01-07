Антон Бабиков: "Каждый год условия в Оберхофе привносят эффект лотереи в спорт. Наверное, нужно что-то сделать"

Российский биатлонист Антон Бабиков назвал эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе лотереей. Он также добавил, что стоит задуматься о переносе соревнований в другой город.

Напомним, мужская эстафета проходила при сильном тумане. Россияне в итоге заняли четвертое место.

– Обидно, конечно, за четвертое место, – приводит официальный сайт СБР слова Бабикова. – У девочек была борьба, можно было сделать. Кате Юрловой только не повезло. Она попала в момент, когда как раз начала уже приходить наша погода. У нас самое большое отставание было на втором этапе, но я прекрасно понимаю Александра. На его месте любой мог бы сделать то же самое, так выстрелить. Это было не соревнование, а лотерея. Но, тем не менее, наше четвертое место – результат не ошибок, а просто случая.

В последнее время и у нас, и даже у лыжников на этапах все не совсем по-зимнему. Вторая эстафета сезона, и снова при катаклизме. В Хохфильцене был ветер, тут туман. Я уже в шутку спрашиваю у всех иностранцев, что мы будем делать в Рупольдинге.

Конечно, не хочется отменять соревнования. Но думаю, нужно извлечь урок. Год от года условия в Оберхофе создают огромные трудности, привносят эффект лотереи в спорт. Наверное, нужно сделать, ехать . В той же Германии есть Арбер. Сложное место, но более зимнее, чем здесь. Думаю, нужно уроки извлекать из таких гонок. А отменять, конечно, не хочется ничего.