Антон Бабиков: "Изначально понимал, что не попаду в топ-3"

Россиянин Антон Бабиков после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что удовлетворен своим результатом. Спортсмен финишировал на восьмой позиции, не допустив ни одного промаха.

– Скорее, я удовлетворен результатом, – сказал во флеш-интервью Бабиков. – Анализ гонки буду проводить чуть позже. Главное, что удалось побороться и в такую тяжелую погоду показать качественную стрельбу. Я стартовал не во всю силу, чтобы обойтись без риска и на финишном круге постараться поработать. Изначально понимал, что не попаду в топ-3, но, главное, что это шаг вперед.

– Что с акклиматизацией?

– Трудно оценить, потому что мы не находились все время на одном месте и в Рупольдинге, и сейчас переезд – другая гора, другие ощущения. Сейчас такая середина нашей подготовки, поэтому было трудно ожидать, что будет прыть. Каждый день себя по-разному чувствовал, сегодня перед гонкой было небольшой волнение, понимал, что еще не в лучших кондициях. Но, думаю, главное еще впереди.

– Какие надежды на следующие гонки?

– Конечно, самые высокие надежды, потому что перед сегодняшней гонкой я не делал такую сложную подводящую работу. За счет того, что сегодня удалось потерпеть, я надеюсь, что завтра организму будет легче и я буду бороться на самом высоком уровне.

Антерсельва. Мужской спринт. LIVE!