Анна Фролина: "После Олимпиады в Ванкувере я сломалась"

Россиянка Анна Фролина, ныне выступающая за Корею, в интервью "СЭ" рассказала подробности своего перехода под флаг другой страны. По ее словам, после Олимпиады в Ванкувере она сломалась.

– Знаете, что больше всего удивило лично меня, когда я узнала о вашем переходе? Что вы не сделали этого на четыре года раньше. Говорю сейчас абсолютно серьезно, поскольку видела, что ваша спортивная жизнь полностью сломалась в 2010-м.

– Вы сейчас очень четко сформулировали то, о чем я много лет старалась вообще не думать. Это реально был слом. Я до сих пор не могу вычеркнуть тот период из своих мыслей. Не могу даже сказать, что Игры в Ванкувере и все, что за ними последовало, было какой-то временной неудачей, какой-то черной полосой, конца которой просто следовало дождаться. Я тогда именно сломалась. И понимала, что уже никогда не смогу собрать воедино все осколки.

Дело было ведь не только в олимпийской эстафете, в которую меня не поставили. А в Олимпиаде в целом. До сих пор, когда я вспоминаю о ней, не могу выделить какое-то отдельное событие, которое случилось не так, как я хотела. Все это было как снежный ком. И собираться он начал с первой же спринтерской гонки, где я стала четвертой.

– Многие могут только мечтать о таком результате.

– Понимаю. Просто тогда я стояла после финиша в стартовом городке, ожидая церемонии награждения – была почему-то абсолютно уверена в том, что на Олимпийских играх, как и на этапах Кубка мира, есть цветочная церемония, где награждают всю первую шестерку. А выяснилось, что награждают только троих. Но до меня это никак не доходило: я продолжала стоять, не понимая, почему все окружающие как-то странно на меня смотрят. Ну а потом, грубо говоря, мне просто указали на выход. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)