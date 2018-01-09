Анфиса Резцова: "Виролайнен подходит к своему уровню, не надо ей мешать"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразиа мнение, что ее дочь, биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен сможет принести пользу команде на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Также прославленная спортсменка критически оценила выступление Екатерины Юрловой-Перхт в эстафете на этапе в Оберхофе.
– Хочу сказать, что Виролайнен сейчас потихоньку подходит к своему уровню. Только не мешайте ей. Никто и ничем. Девочка она очень мудрая и умная. Думаю, что в Рупольдинге она и в эстафете поможет, и в "индивидуалке" покажет один из лучших результатов. Мне этого очень хочется. Самое главное, что она хорошо настроена.
– Промахи Екатерины Юрловой-Перхт не позволили нашей женской сборной добраться до призового места в эстафете. Насколько тяжело спортсмену после таких моментов?
– Возможно, Катя Юрлова уже почувствовала себя лидером команды. По крайней мере в нашей сборной она незаменима. Но круг для Юрловой – это непростительно. Есть Виролайнен – ее в подобной ситуации все обсуждают. А Юрлову, я полагаю, так обсуждать не будут. Хотя и та, и другая в разное время подвели команду. К чему я это говорю? Каждый может ошибиться. И Юрлова, и Виролайнен, и кто-то другой. Также хочу обратиться к тренерам: вы, ребята, подойдите к каждой спортсменке и спросите: что случилось и почему так? Не исключаю, что Екатерина сейчас чувствует себя немного великой. Совсем чуть-чуть. Это мое личное мнение. Она не предполагала, что может убежать на круг. Но она очень умная, грамотная, интеллигентная девочка… Поэтому я хочу пожелать Кате того, чтобы она оставалась Катей. Не самой сильной и великой. Но мы знаем, что в любой ситуации она может принести помощь команде.
Дополнительная информация
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI815096_Anfisa_Rezcova_Ne_iskluchaju_chto_Jurlova_chuvstvujet_seba_nemnogo_velikoj_Sovsem_chut_chut
ЗА Россию!
Вира может бороться,ей психолога нужно. Лучше вообще брать самых быстрых из тех,что есть в сборную,при чистой стрельбе у них хоть шанс будет на медаль.А черепахам с чистой стрельбой ничего не светит,а если еще и намажут,то опа полная.
23:51 9 января
Rutina
А вот Рупольдинг и покажет,кто и чего достиг!Хотя,думаю Даше сейчас неуютно смотреть на Юрлову после перл мамаши...
23:01 9 января
maksimalist
Кому как н маме знать, а какой он этот уровень и чего от нее ждать, когда она его достигнет? Прошу корреспондента задать дополнительный вопрос какие места она станет занимать, чтобы понимать, что она его достигла. Иначе получается бла-бла-бла...
22:19 9 января
v.m.sem
со стойкой 55%-это супер уровень...
21:41 9 января
sarkis1957
PallMall__________ Да, стреляла отвратительно, но зато на лыжне ей не было равных. Не в пример современным черепашкам....
21:34 9 января
Sedoi64
При всем уважении к Резцовой - спортсменке, Резцова - человек производит впечатление склочной и неумной тетки. Как раз таких очень любят опрашивать журналисты, обязательно отмочит что-нибудь. Типа Бубнова в футболе, сто лет бы его не видеть...
21:13 9 января
Женек10
сколько раз сделала виролайнен похороны в эстафете, и сколько Юрлова? и эта ...... еще сравнивает их.
19:47 9 января
Союз Аполлонович
Да не про Юрлову надо вопросы задавать. К Кате вообще вопросов быть не может. А вот про блатную Вику Сливко, которая при 100% стрельбе привозит ногами 1, 14 мин на своем этапе, услышать от Анфисы хотелось бы.
17:44 9 января
Весёлый©
Здоровая обстановка в команде ОАР!
17:27 9 января
кузя23
"Только не мешайте ей. Никто и ничем."-говорит мама Резцова в интервью. Л-логика.
17:20 9 января
PallMall
Эту любительницу блата и грязных сплетен надо от биатлона немедленноо отлучать. Никогда не умела стрелять, однажды даже на 4 круга забежала, а еще гонит на Катю.
17:14 9 января
gruzovik62
И когда она подойдет к уровню? И к какому?
16:50 9 января
Serenky25
Ватерлиния тоже уровень..Вот на пол кладут когда неровности замеряют...тоже уровень. К какому в этот раз?
16:33 9 января