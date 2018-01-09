Анфиса Резцова: "Виролайнен подходит к своему уровню, не надо ей мешать"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразиа мнение, что ее дочь, биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен сможет принести пользу команде на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Также прославленная спортсменка критически оценила выступление Екатерины Юрловой-Перхт​ в эстафете на этапе в Оберхофе.

– Хочу сказать, что Виролайнен сейчас потихоньку подходит к своему уровню. Только не мешайте ей. Никто и ничем. Девочка она очень мудрая и умная. Думаю, что в Рупольдинге она и в эстафете поможет, и в "индивидуалке" покажет один из лучших результатов. Мне этого очень хочется. Самое главное, что она хорошо настроена.

– Промахи Екатерины Юрловой-Перхт не позволили нашей женской сборной добраться до призового места в эстафете. Насколько тяжело спортсмену после таких моментов?

– Возможно, Катя Юрлова уже почувствовала себя лидером команды. По крайней мере в нашей сборной она незаменима. Но круг для Юрловой – это непростительно. Есть Виролайнен – ее в подобной ситуации все обсуждают. А Юрлову, я полагаю, так обсуждать не будут. Хотя и та, и другая в разное время подвели команду. К чему я это говорю? Каждый может ошибиться. И Юрлова, и Виролайнен, и кто-то другой. Также хочу обратиться к тренерам: вы, ребята, подойдите к каждой спортсменке и спросите: что случилось и почему так? Не исключаю, что Екатерина сейчас чувствует себя немного великой. Совсем чуть-чуть. Это мое личное мнение. Она не предполагала, что может убежать на круг. Но она очень умная, грамотная, интеллигентная девочка… Поэтому я хочу пожелать Кате того, чтобы она оставалась Катей. Не самой сильной и великой. Но мы знаем, что в любой ситуации она может принести помощь команде.