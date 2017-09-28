Анфиса Резцова: "У нас сейчас почему-то спортсменов подбирают не по спортивным качествам"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова подвергла критике принцип отбора спортсменов в сборную России. По ее словам, Союз биатлонистов России игнорирует профессиональные качества спортсменов.

– У нас сейчас почему-то спортсменов подбирают не по спортивным качествам. Буквально в прошлом сезоне к чемпионату мира – как правило, наше руководство на первый этап выбирает спортсменов по прошлому сезону, – цитирует Национальная служба новостей Резцову. – Какой прошлый сезон, это все позади! У нас есть молодые ребята, способные показать себя в этом сезоне. И я говорила с Кравцовым, но прошел отбор, и поехали те, кому надо. Полкоманды – Тюмень, потому что у нас там помогает деньгами федерации губернатор, мы это знаем. Выиграли они, проиграли, 20-е были или 30-е, но они поехали, потому что они из Тюмени.