Андрей Маковеев: "Конкуренция на Кубке мира в Тюмени не пострадает от бойкотов"

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев уверен, что проведение этапа Кубка мира в Тюмени не пострадает от возможного бойкота. Ранее ряд федераций сообщил о намерении пропустить этап в знак несогласия с решением исполкома IBU, который оправдал 22 из 29 российских биатлонистов, обвиняемых в употреблении запрещенных препаратов.

Напомним, после публикации второй части доклада Ричарда Макларена, обнародованной 9 декабря прошлого года, ВАДА передало в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Двое из них уже отстранены – в отношении них открыты дисциплинарные дела МОК. Случаи с еще 29 спортсменами рассматривала экспертная комиссия IBU.

- Многие страны и биатлонисты остались недовольны решение международного союза биатлонистов. Верите ли вы в то, что они могут бойкотировать соревнования, как грозились? - вопрос Маковееву.

- Это личная позиция каждого. Пусть бойкотируют. Выступать поедут те, кто не станет этого делать. Конкуренция от этого не пострадает, потому что есть другие сильные биатлонисты, которые займут их места. Пусть мы не увидим на соревнованиях громких имен, но не все поддерживают идею бойкота. Сначала надо доказать, а потом ходить и кричать на каждом углу, что кто-то виноват.

- Есть вероятность перепроверок сочинских допинг-проб у всех действующих биатлонистов. Как относитесь к таким перепроверкам?

- Пусть это делают. Их право. Если есть подозрения, считаю, что такое допустимо. Слышал, что были какие-то царапины на пробирках, но кроме этого ничего не обнаружили. Но эти царапины могли появиться на производственном уровне или еще по каким-то причинам. Нужно доказать факт применения допинга с помощью теста, а не основывать обвинения на показаниях одного человека или каких-то царапинах. А мы сейчас видим, что все основывалось на показаниях одного человека. Слава богу, это не прошло. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)