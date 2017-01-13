Андрей Гербулов: "У Шипулина не прошли габариты"

Тренер по стрельбе Андрей Гербулов прокомментировал выступление в спринте своего ученика Антона Шипулина, который с тремя промахами занял 22-е место в спринтерской гонке в Рупольдинге. Победителем стал Мартен Фуркад.

– Думаю, дело не в ветре, Антон сам ошибся, – сказал Гербулов. – Два промаха на "лежке" ушли на правую сторону, габариты на два и четыре часа. То есть, скорее всего, ошибка была в неправильной обработке спускового крючка. Может, и ветерок был слева – трудно судить по горячим следам. На "стойке" тоже один габарит не прошел. Мы еще не говорили с ним после гонки, как пообщаемся – наверное, будет больше ясности, почему так произошло. Но результат, конечно, расстроил нас всех. (Наталья МАРЬЯНЧИК)