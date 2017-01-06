11:16 | БИАТЛОН

Андрес Бессеберг: "Если уличим действующих спортсменов в антидопинговых нарушениях, отстраним их незамедлительно"

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг, посетивший четвертый этап Кубка мира в Оберхофе, ответил на волнующий вопрос о возможной дисквалификации российских спортсменов, упоминающихся в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

"Нужно незамедлительно отстранить от соревнований виновных спортсменов, как только и если только мы убедимся, что они все еще являются действующими", – приводит слова Бессеберга Zeit.de.

Глава Международного союза биатлонистов также рассказал о том, что экспертная группа IBU, созданная после публикации второй части доклада Макларена, в которой упоминаются 29 российских биатлонистов, уличенных в нарушении антидопинговых правил, продолжает работать в штатном режиме и действует в полном соответствии с кодексом ВАДА, но на данный момент у нее нет никаких доказательств.

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