Анатолий Алябьев: "Не стоит винить тренеров в результатах женской сборной России"

Двукратный олимпийский чемпион, член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Алябьев подчеркнул, что сейчас нужно спокойно разобраться в сложившейся ситуации. По его словам, не стоит винить тренеров в результатах команды.
В женском масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене Ирина Старых пришла в финишу 15-й, Татьяна Акимова - 23-й.
- Я рассчитывал, что Старых себя проявит после всех инцидентов, которые возникали вокруг ее имени. Был уверен, что она поймает кураж, но, видимо, Ира устала, - сказал Алябьев. - Все-таки старты дают о себе знать, трасса там тяжелая. В моем плане у девушек была медаль, но, к сожалению, не получилось.
Сейчас, самое главное, детально во всем разобраться, проанализировать. Винить тренеров не стоит. Спортсмены должны найти свои недоработки. Впереди Олимпиада. Времени экспериментировать уже не будет. Должна быть целенаправленная подготовка. (Любовь КОНЯЕВА)
Урфин_Я
Как вы там в СБР уже достали своими ежесезонными тупыми безрезультатными "разбирательствами происходящего"! Вам, дефективным, уже не одна сборная показала путь к успехам и другого нету! Только стадо слепошарых может смотреть в другую сторону... СБР и есть главный тормоз в подъеме нашего женского биатлона! Только идиоты с помощью посредственностей могут гоняться за призрачной квотой. Для тупых - квота это СЛЕДСТВИЕ готовности команды, а НЕ ЦЕЛЬ для формирования команды из посредственностей в попытке гоняться за квотой.
16:12
mrazotka
Дада, не тренеры конечно. Ведь в Чехии на столько лучше развит биатлон, в америке, в Италии особенно, а на Украине то как развит биатлон, но там почему-то женская сборная нашу тютю аля улю делает который год. Рафик вапще не виновный.
16:03
..I..
Почему наши, кроме Акимовой и Старых, не в форме весь КМ и ЧМ? Нужно увольнять тренеров и врачей женской сборной, менять спортсменок. Тем кто придет на их место, платить 20-30 т. рублей, остальное пусть добирают за счет призовых и премий за результата.
15:46
ЮКИ
конечно,Не стоит!дать каждому по ордену Знак по Шее и отправить на полкой!
15:32
serg5555
% лет команда находится в коме. А у тих одна и таже песня, результаты проанализируем, примем меры. Вы уже 5 лет принимаете меры, а женская сборная выступает все хуже и хуже. И никто как обычно не виноват. Однако стоит спортсменке уехать выступать за другую страну, как тут идут результаты. Фантастика да? За 5 лет не понять в чем проблема нужно быть идиотом.
15:25
NF
А кого винить?..
15:23
inspire
не стоит винить тренеров в результатах команды. ============ а кого тогда? выигрывает команда, проигрывает тренер - в нашей ситуации это как никогда актуально?
15:17
mayornataly
А кого же винить если они привозят на ЧМ мёртвых Слепцову и Виролайнен? Типа молодёжи нет? Так её и не будет при таком подходе. Есть Кайшева, есть Миронова! Можно ещё найти если будет желание.
15:10