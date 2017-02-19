15:01 | БИАТЛОН

Анатолий Алябьев: "Не стоит винить тренеров в результатах женской сборной России"

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Двукратный олимпийский чемпион, член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Алябьев подчеркнул, что сейчас нужно спокойно разобраться в сложившейся ситуации. По его словам, не стоит винить тренеров в результатах команды.

В женском масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене Ирина Старых пришла в финишу 15-й, Татьяна Акимова - 23-й.

- Я рассчитывал, что Старых себя проявит после всех инцидентов, которые возникали вокруг ее имени. Был уверен, что она поймает кураж, но, видимо, Ира устала, - сказал Алябьев. - Все-таки старты дают о себе знать, трасса там тяжелая. В моем плане у девушек была медаль, но, к сожалению, не получилось.

Сейчас, самое главное, детально во всем разобраться, проанализировать. Винить тренеров не стоит. Спортсмены должны найти свои недоработки. Впереди Олимпиада. Времени экспериментировать уже не будет. Должна быть целенаправленная подготовка. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Урфин_Я

Как вы там в СБР уже достали своими ежесезонными тупыми безрезультатными "разбирательствами происходящего"! Вам, дефективным, уже не одна сборная показала путь к успехам и другого нету! Только стадо слепошарых может смотреть в другую сторону... СБР и есть главный тормоз в подъеме нашего женского биатлона! Только идиоты с помощью посредственностей могут гоняться за призрачной квотой. Для тупых - квота это СЛЕДСТВИЕ готовности команды, а НЕ ЦЕЛЬ для формирования команды из посредственностей в попытке гоняться за квотой.

16:12

mrazotka

Дада, не тренеры конечно. Ведь в Чехии на столько лучше развит биатлон, в америке, в Италии особенно, а на Украине то как развит биатлон, но там почему-то женская сборная нашу тютю аля улю делает который год. Рафик вапще не виновный.

16:03

..I..

Почему наши, кроме Акимовой и Старых, не в форме весь КМ и ЧМ? Нужно увольнять тренеров и врачей женской сборной, менять спортсменок. Тем кто придет на их место, платить 20-30 т. рублей, остальное пусть добирают за счет призовых и премий за результата.

15:46

ЮКИ

конечно,Не стоит!дать каждому по ордену Знак по Шее и отправить на полкой!

15:32

serg5555

% лет команда находится в коме. А у тих одна и таже песня, результаты проанализируем, примем меры. Вы уже 5 лет принимаете меры, а женская сборная выступает все хуже и хуже. И никто как обычно не виноват. Однако стоит спортсменке уехать выступать за другую страну, как тут идут результаты. Фантастика да? За 5 лет не понять в чем проблема нужно быть идиотом.

15:25

NF

А кого винить?..

15:23

inspire

не стоит винить тренеров в результатах команды. ============ а кого тогда? выигрывает команда, проигрывает тренер - в нашей ситуации это как никогда актуально?

15:17

mayornataly

А кого же винить если они привозят на ЧМ мёртвых Слепцову и Виролайнен? Типа молодёжи нет? Так её и не будет при таком подходе. Есть Кайшева, есть Миронова! Можно ещё найти если будет желание.

15:10

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