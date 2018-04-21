Александр Тихонов: "Слова Шипулина - лепет безграмотного мальчика"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова Антона Шипулина, который уличил Тихонова в огромном самомнении. По мнению члена правления СБР, действующему биатлонисту нужно тренироваться и пахать.

Антон Шипулин: "Я устал от безосновательных, далеких от правды нападок Тихонова"

- Это было безграмотно со стороны Антона, - сказал Тихонов. - Я никогда не лез в его подготовку. Это видимо с чьей-то подачи все говорилось, к предстоящей выборной конференции. Все свелось к тому, что якобы Тихонов и Резцова мешали подготовке. На самом деле у Антона безграмотные тренеры (Гербулов и Крючков), и я это могу повторить с любой трибуны. Это признало правление Союза биатлонистов России, это признал тренерский совет, это признал представитель ОКР и в конце концов экспертный совет Минспорта.

Я Антону не раз говорил, что с его физическими данными он может обыгрывать Фуркада или идти с ним ноздря в ноздрю. Сейчас если Антон со своим тренером пойдут на стрельбище, то не выполнят и половины моих тестов. При мне спортсмены тренировались и показывали результат, об этом говорит статистика: 24 золота, 27 серебра и 19 бронзы. Что завоевали за последние восемь лет?

Биатлон влачит жалкое существование. Антон обвинил Тихонова и Резцову. Я скажу так: если сложить наши медали с Анфисой, то российскому биатлону понадобиться лет 20, если не больше, чтобы достичь тех же результатов. Антону надо тренироваться и пахать. Это был лепет безграмотного мальчика", - сказал Тихонов. (Михаил ПОТАПОВ)