22:23 20 апреля | Биатлон

Антон Шипулин: "Я устал от безосновательных, далеких от правды нападок Тихонова"

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Российский биатлонист Антон Шипулин в интервью "ЕТВ" отметил, что не понимает критики со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

– Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз жестко раскритиковал вас. Между вами конфликт?

– Многие понимают, что это мягко говоря, не очень однозначная фигура в биатлоне. Сегодня он говорит одно, завтра – другое, послезавтра – третье. Он и Анфиса Резцова люди, безусловно,заслуженные, но… Не знают, что в команде происходит. Тихонов сейчас еще больше грязи на меня начнет лить – будет собирать все, что возможно и невозможно, придумывает какие-то новые истории.

- Вы же вроде нормально общались совсем недавно...

– Общались – это громко сказано. Конфликт? Да нет никакого конфликта. Просто я устал от его безосновательных, далеких от правды нападок на меня и тренеров в СМИ. Почему-то лично Александр Иванович мне этого в лицо не говорит. Он говорил – начну тренировать команду, и каждый спортсмен скинет одну-две минуты с результата. Если ты такой сильный и умныйвозьми китайцев, которые нам проигрывают по полторы минуты ногамии докажи. Тем более, что возможность у него была: он тренировал сборную России, и ничего не получилось. Надо понимать,что его время прошло. И не дай Бог, я через 20 лет после завершения карьеры буду учить, подсказывать молодым спортсменам. Слова Тихонова, кроме улыбки, у меня не вызывают теперь ничего.

Дополнительная информация

https://ekburg.tv/articles/sobytija/2018-04-20/samyj_slozhnyj_sezon

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Pimen

Может быть Тихонов и перехлестывает в отдельных моментах,но нельзя не согласиться с ним в том,что таких условий для подготовки,как у Шипулина(кстати,за госсчет), не имеет ни один биатлонист мира. А результаты все хуже. В прошедшем сезоне Антом вообще был тенью себя прежнего.

11:09

Lars Berger

МГБ-2, как я понял, ты - непримиримый борец с ВВП и принес стране гораздо больше медалей ЧМ и ОИ, чем Антон. Интересно, что это за спортсмен такой?! Артем Дзюба? Александр Кокорин? Павел Мамаев?!

10:06

МГБ-2

Ты бы помолчал,подлиза ввп,и следовал советам старших.А то возомнил себя звездой.Чего ты добился-то как спортсмен(как человек ты уже давно порядочное ДЕ..МО!)?Раз-два в сезоне личные гонки выигрываешь?Так таких с полтора десятка наберется в мире.Так что сматывай удочки и шабаш.Без тебя команда только выиграет!

01:34

spetrov

...Вечно склоки у него. Wiki хоть почитайте.

00:01

spetrov

Alex 2012, причем здесь верю или нет. Просто я давно слежу за спортивными событиями вообще и за биатлоном в частности. Уж Тихонов-то проявил себя достаточно с момента своего ухода "на пенсию".

23:53 20 апреля

rusfed 2.0

Шипулин устал от Тихонова. Лучше б он от тренировок уставал

23:18 20 апреля

Black72

spetrov - Так он и так на пенсии))

23:12 20 апреля

Alex 2012

spetrov а Вы что верите в Шипулина? И как давно? И где же результаты?

23:08 20 апреля

spetrov

Тихонову давно пора на пенсию. Такой склочный мужик на старости лет стал.

22:54 20 апреля

Alex 2012

Тоша пора на пенсию

22:48 20 апреля

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