Антон Шипулин: "Я устал от безосновательных, далеких от правды нападок Тихонова"

Российский биатлонист Антон Шипулин в интервью "ЕТВ" отметил, что не понимает критики со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
– Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз жестко раскритиковал вас. Между вами конфликт?
– Многие понимают, что это мягко говоря, не очень однозначная фигура в биатлоне. Сегодня он говорит одно, завтра – другое, послезавтра – третье. Он и Анфиса Резцова люди, безусловно,заслуженные, но… Не знают, что в команде происходит. Тихонов сейчас еще больше грязи на меня начнет лить – будет собирать все, что возможно и невозможно, придумывает какие-то новые истории.
- Вы же вроде нормально общались совсем недавно...
– Общались – это громко сказано. Конфликт? Да нет никакого конфликта. Просто я устал от его безосновательных, далеких от правды нападок на меня и тренеров в СМИ. Почему-то лично Александр Иванович мне этого в лицо не говорит. Он говорил – начну тренировать команду, и каждый спортсмен скинет одну-две минуты с результата. Если ты такой сильный и умный, возьми китайцев, которые нам проигрывают по полторы минуты ногами, и докажи. Тем более, что возможность у него была: он тренировал сборную России, и ничего не получилось. Надо понимать,что его время прошло. И не дай Бог, я через 20 лет после завершения карьеры буду учить, подсказывать молодым спортсменам. Слова Тихонова, кроме улыбки, у меня не вызывают теперь ничего.
Дополнительная информация
https://ekburg.tv/articles/sobytija/2018-04-20/samyj_slozhnyj_sezon
Pimen
Может быть Тихонов и перехлестывает в отдельных моментах,но нельзя не согласиться с ним в том,что таких условий для подготовки,как у Шипулина(кстати,за госсчет), не имеет ни один биатлонист мира. А результаты все хуже. В прошедшем сезоне Антом вообще был тенью себя прежнего.
11:09
Lars Berger
МГБ-2, как я понял, ты - непримиримый борец с ВВП и принес стране гораздо больше медалей ЧМ и ОИ, чем Антон. Интересно, что это за спортсмен такой?! Артем Дзюба? Александр Кокорин? Павел Мамаев?!
10:06
МГБ-2
Ты бы помолчал,подлиза ввп,и следовал советам старших.А то возомнил себя звездой.Чего ты добился-то как спортсмен(как человек ты уже давно порядочное ДЕ..МО!)?Раз-два в сезоне личные гонки выигрываешь?Так таких с полтора десятка наберется в мире.Так что сматывай удочки и шабаш.Без тебя команда только выиграет!
01:34
spetrov
...Вечно склоки у него. Wiki хоть почитайте.
00:01
spetrov
Alex 2012, причем здесь верю или нет. Просто я давно слежу за спортивными событиями вообще и за биатлоном в частности. Уж Тихонов-то проявил себя достаточно с момента своего ухода "на пенсию".
23:53 20 апреля
rusfed 2.0
Шипулин устал от Тихонова. Лучше б он от тренировок уставал
23:18 20 апреля
Black72
spetrov - Так он и так на пенсии))
23:12 20 апреля
Alex 2012
spetrov а Вы что верите в Шипулина? И как давно? И где же результаты?
23:08 20 апреля
spetrov
Тихонову давно пора на пенсию. Такой склочный мужик на старости лет стал.
22:54 20 апреля
Alex 2012
Тоша пора на пенсию
22:48 20 апреля