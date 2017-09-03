Александр Тихонов: "Слепцова достойно завершила карьеру"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что Светлана Слепцова своевременно завершила карьеру. Последним стартом для спортсменки стал чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском.

– Думаю, она все свое дело сделала в спорте. Пора подумать и об обыденной и гражданской жизни, – приводит официальный сайт Тихонова его слова. – Я и раньше говорил об этом. Думаю, что Светлана в том возрасте, когда уже хочется походить с коляской, тем более, что она сама сказала, что ждет ребенка. Дай бог, чтобы все у Светы в гражданской жизни сложилось, как в спортивной, отлично. На Олимп поднимаются единицы, а ей это в свое время удалось. Откровенно хочу поздравить Свету с достойным завершением карьеры. Надеюсь, твой спутник жизни толковый и достойный тебя человек, что он будет беречь тебя по жизни и все для тебя создавать. Ты заслужила нормального отношения и в дальнейшем интересной жизни.