Александр Тихонов: "Шипулин целеустремленно шел к таким результатам"

Четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов считает, что Антон Шипулин целеустремленно шел к своим результатам. Напомним, сегодня он занял 54-е место на этапе Кубка мира в Германии по итогам индивидуальной гонки.

- Я скажу так: Шипулин целеустремленно шел к этим результатам, - цитирует "Р-Спорт" Тихонова. - В тренерском штабе команды есть люди, которые никогда не носили винтовку, люди, которые никогда не занимались данным видом спорта. Я им предлагал пойти на стрельбище, посидеть, поговорить.

Все интервью ребят: "Мы верим, мы все равно верим". Верим кому? Задача тренера – сделать спортсмена грамотным, чтобы он по собственным ощущениям и самочувствию мог корректировать свою спортивную форму. А у нас из них сделали роботов.