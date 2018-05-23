Александр Тихонов: "Польховский причастен к допинговому скандалу 2008 года"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил против приглашения Валерия Польховского в женскую сборную России. Ранее стало известно, что новый президент СБР Владимир Драчев назначил Польховского старшим тренером женской сборной. В 2008 году Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко и Альбина Ахатова были уличены в употреблении запрещенных препаратов.

"Я целиком поддерживаю кандидатуру Анатолия Хованцева на должность главного тренера и старшего тренера мужской сборной. Он грамотный и гибкий специалист, способный найти индивидуальный подход к каждому спортсмену, но назвать таким Польховского я не могу.

Польховский был непосредственно причастен к допинговому скандалу 2008 года. Он плотно работал со скандально известными врачами Дмитриевыми и оказывал влияние на спортсменов. Процитирую интервью Светланы Ишмуратовой: "Польховский -– это человек с проблемами. Вспомните: первые допинговые скандалы в сборной появились во время его правления. На одном из собраний он открыто заявил: "Хватит бегать на витаминах, надо как иностранцы". Понимаете, откуда это все пошло? До этого мы боялись, тряслись -– не дай бог попадемся. А тут все открытым текстом". Деятельность Польховского прекрасно известна и за рубежом. Во многом и поэтому происходили обыски в команде Казахстана. Нужно ли России приглашать тренера с такой репутацией в условиях, когда СБР еще не восстановил полноценное членство в IBU?

Польховский не может жить без скандалов. В 2006 году он был одним из зачинщиков бойкота против меня. Он проводил беседы со спортсменками, капал на мозги молодым девчонкам, едва попавшим в команду. Удивительно, но он умудрился испортить отношения со всеми президентами СБР последних лет: со мной, с Прохоровым, с Кравцовым, поэтому и не был востребован в России. Но и в Белоруссии, и в Казахстане он успехов не добился и был изгнан из команд как раз из-за интриг. Незадолго до чемпионата мира-2008 я выгнал Польховского из команды, после чего многие спортсмены и тренеры меня поблагодарили. Стравливая друг с другом тренеров и спортсменов, он чувствует себя как рыба в воде. Нужно ли это нашему биатлону итак в непростые для него времена?

Отсутствие результатов в последние годы. Можете вспомнить, кого из выдающихся биатлонистов Польховский воспитал? В бытность его работы в женской сборной России, Ольга Пылева тренировалась со своим мужем Валерой Медведцевым, Светлана Ишмуратова с Виталием Фатьяновым, Ольга Зайцева под руководством своей сестры, а Альбина Ахатова прошла отличную школу у Леонида Гурьева. В то же время он не подготовил смену этому золотому поколению, а после их ухода со сцены у нас случился провал. В его бытность уйти в Словакию решила самая титулованная русская биатлонистка последних лет Настя Шипулина-Кузьмина, потерялись талантливые Ульяна Денисова, Наталья Гусева, Надежда Колесникова, Юлия Макарова, Анна Сорокина и многие другие спортсменки, прошедшие через его команду. Помню, как перед олимпийским сезоном-2005/06 Светлана Ишмуратова пришла ко мне в слезах и сказала, что не может больше работать с Польховским и заканчивает карьеру. Я тогда принял решение, что Польховский к ней больше не подойдет, а она индивидуально работает с Виталием Фатьяновым. Сложись все по-другому, мы бы не получили двукратную олимпийскую чемпионку", – написал Тихонов на своем официальном сайте.