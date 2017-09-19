Александр Кравцов: "Я удовлетворен работой Королькевича"

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что Владимир Королькевич продолжит работать со сборной России в качестве тренера-консультанта. Он также добавил, что удовлетворен работой специалиста.

– Владимир Королькевич будет работать с командой?

– Конечно. Я своих решений не меняю, несмотря на то, что многие великие пытаются меня перевоспитывать. Уж такой я получился, - сказал Кравцов.

– В каком формате будет сотрудничество?

– Он – тренер-консультант национальной сборной России. Он постоянно будет с командой. Он давно уже работает и сейчас продолжает.

– Вы довольны его работой?

– Я удовлетворен его работой. Доволен – это можно будет сказать после Олимпиады. (Елена СОБОЛЬ)

Напомним, Королькевич являлся старшим тренером женской команды сборной России в сезоне-2013/14. Под его руководством российские биатлонистки завоевали серебро на Играх-2014 в Сочи в эстафетной гонке.