Александр Кравцов: "Я удовлетворен работой Королькевича"

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что Владимир Королькевич продолжит работать со сборной России в качестве тренера-консультанта. Он также добавил, что удовлетворен работой специалиста.
– Владимир Королькевич будет работать с командой?
– Конечно. Я своих решений не меняю, несмотря на то, что многие великие пытаются меня перевоспитывать. Уж такой я получился, - сказал Кравцов.
– В каком формате будет сотрудничество?
– Он – тренер-консультант национальной сборной России. Он постоянно будет с командой. Он давно уже работает и сейчас продолжает.
– Вы довольны его работой?
– Я удовлетворен его работой. Доволен – это можно будет сказать после Олимпиады. (Елена СОБОЛЬ)
Напомним, Королькевич являлся старшим тренером женской команды сборной России в сезоне-2013/14. Под его руководством российские биатлонистки завоевали серебро на Играх-2014 в Сочи в эстафетной гонке.