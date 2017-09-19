Александр Кравцов: "В Пхенчхане устроит результат не хуже Олимпиады в Сочи"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что ждет от российских биатлонистов на Олимпиаде-2018 результатов не хуже тех, которые были на Играх-2014 в Сочи. Тогда россияне взяли четыре медали.

– Какой результат биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане вас лично устроит?

– Не хуже Олимпиады 2014 года меня бы устроил. Не хуже. (Елена СОБОЛЬ)

Напомним, на Играх-2014 мужская сборная заняла первое место в эстафете, Евгений Гараничев взял бронзу в индивидуальной гонке, Ольга Вилухина завоевала серебро в спринте, а женская сборная стала второй в эстафете.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.