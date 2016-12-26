13:49 | БИАТЛОН

Акимова, Подчуфарова, Глазырина, Кайшева и Услугина выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

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Определен состав женской сборной России на международные соревнования в январе, сообщает официальный сайт СБР. 4–й этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января, а 4–й этап Кубка IBU в те же сроки состоится в итальянском Мартелле.

Состав сборной на 4–й этап Кубка мира: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Состав сборной на 4–й этап Кубка IBU: Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова, Светлана Миронова, Ирина Старых.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56696/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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maximalist

Это нормально. Получается Глазырина вне подозрения. Будем смотреть.

16:34

Andre_Saratov

Света в ИБУ вместе со Сливко, Виролайнен, Старых и т.д.

16:05

Урфин_Я

PallMall, шестой (запасной) в основе не хватает... исключать нельзя и этого варианта (тьфу-тьфу-тьфу)!

15:22

PallMall

Где наша Света?

15:13

Урфин_Я

Первый раз за мно-о-о-ого лет нет практически вопросов к составам!!! Жаль, что три этапа для этого надо было потерять... в этом году в смысле...

14:19

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