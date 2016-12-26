Акимова, Подчуфарова, Глазырина, Кайшева и Услугина выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Определен состав женской сборной России на международные соревнования в январе, сообщает официальный сайт СБР. 4–й этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января, а 4–й этап Кубка IBU в те же сроки состоится в итальянском Мартелле.

Состав сборной на 4–й этап Кубка мира: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Состав сборной на 4–й этап Кубка IBU: Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова, Светлана Миронова, Ирина Старых.