Акимова, Подчуфарова, Глазырина, Кайшева и Услугина выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Определен состав женской сборной России на международные соревнования в январе, сообщает официальный сайт СБР. 4–й этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января, а 4–й этап Кубка IBU в те же сроки состоится в итальянском Мартелле.
Состав сборной на 4–й этап Кубка мира: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.
Состав сборной на 4–й этап Кубка IBU: Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова, Светлана Миронова, Ирина Старых.
maximalist
Это нормально. Получается Глазырина вне подозрения. Будем смотреть.
16:34
Andre_Saratov
Света в ИБУ вместе со Сливко, Виролайнен, Старых и т.д.
16:05
Урфин_Я
PallMall, шестой (запасной) в основе не хватает... исключать нельзя и этого варианта (тьфу-тьфу-тьфу)!
15:22
PallMall
Где наша Света?
15:13
Урфин_Я
Первый раз за мно-о-о-ого лет нет практически вопросов к составам!!! Жаль, что три этапа для этого надо было потерять... в этом году в смысле...
14:19