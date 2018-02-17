"Звезды России" обыграли "Звезд мира" в Матче звезд Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда "Звезд России" победила "Звезд мира" - 125:124. Защитник "Зенита" Сергей Карасев стал самым результативным игроком встречи, он набрал 29 очков. У иностранцев 20 очков на своей счет записал Коти Кларк из "Автодора".
Напомним, что в конкурсе трехочковых бросков лучшим стал Райан Брокхофф из "Локомотива", который опередил Кристапа Яниченокса из ВЭФ. В соревновании по броскам сверху победил его одноклубник Фрэнк Элегар.
Единая лига ВТБ
Матч звезд
"Звезды России" – "Звезды мира" – 125:124
Р: Карасев (29), Воронцевич (26), Курбанов (18).
М: Кларк (20), Гилл (16), Де Коло (16).
- Химки (Баскетбол)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Андрей Воронцевич
- Астана (Баскетбол)
- Зенит СПб (баскетбол)
- Локомотив Кд (баскетбол)
- УНИКС
- ВЭФ
- Никита Курбанов
- Василий Карасев
- Сергей Карасев (баскетбол)
- Автодор (Баскетбол)