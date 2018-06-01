Зоран Лукич: "УНИКС заслуженно вышел в "Финал четырех"

Главный тренер "Нижнего Новгорода"​ Зоран Лукич после поражения от УНИКСа в 1/4 финала Единой лиги ВТБ (1-3) отметил, что казанская команда заслуженно выиграла. По его мнению, в четвертой игре ключевым моментом стали последние минуты третьей четверти.

– Точка в четвертьфинале поставлена, поздравляю УНИКС с победой, – цитирует пресс-служба Лукича. – Заслуженно проходят дальше. Мы пытались быть достойными соперниками в этом раунде плей-офф и, надеюсь, сумели показать хороший баскетбол, были интересны для болельщиков.

Ключевым моментом игры стали последние две минуты третьей четверти, когда УНИКС нас сломал и уже в этот момент стало понятно, кто выиграет игру. В четвертой четверти я дал поиграть всем игрокам, успели сократить разницу и даже подойти близко, но, к сожалению, это был наш максимум.