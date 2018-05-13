Зоран Лукич: "У "Нижнего Новгорода" есть проблемы, УНИКС нам не простит ни одной ошибки"

Главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (92:86). В четвертьфинале нижегородцы сыграют с УНИКСом.

– Перед сегодняшним матчем ряд наших игроков испытывали проблемы со здоровьем. Я не люблю оправдываться, но подготовка действительно проходила в очень тяжелых условиях. В итоге, нем удалось красиво закончить регулярный чемпионат домашней победой над сильнейшим соперником, – цитирует официальный сайт клуба Лукича. – Я с самого начала говорил своим игрокам, что если они смогут дать настоящий бой краснодарцам, то и счет в параллельном матче в Санкт-Петербурге не будет иметь для нас никакого значения. Тем не менее, у нас есть ряд проблем, которые нужно срочно исправлять. Каждый должен понять, где не доработал, потому что УНИКС в четвертьфинале не простит нам ни одной ошибки.