Зоран Лукич: "Руководство "Нижнего Новгорода" реально доверяет главному тренеру"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич отметил, что в Китае стремятся больше к американской модели баскетбола. Специалист также добавил, что руководство нижегородцев полностью ему доверяет.

– Таких клубов, как "Нижний Новгород", очень немного, – цитирует "Р-Спорт" Лукича. – В первую очередь это касается отношений внутри коллектива, где руководство клуба реально доверяет своему главному тренеру. Возможно, я это заслужил своими прежними результатами. Руководство имеет терпение и дает поддержку тому, кто управляет командой на площадке.

Я получил немало новых впечатлений за эти три года, и наверняка клуб почувствовал, что я вернулся другим. Спортивный опыт был разный в разных странах и даже на разных континентах.

В Китае настроены очень серьезно, но пошли своим путем. Правильным или нет – надо их спросить, куда они хотят прийти. Они стремятся больше к американской модели баскетбола, с ориентацией на шоу. Подходит ли это для Китая – это требует серьезного анализа. Но сейчас все пытаются развивать баскетбол.

Напомним, что Лукич, в 2014 году завоевавший с "Нижним Новгородом" серебро Единой лиги ВТБ и путевку в Евролигу, в мае 2017 года после трехлетнего перерыва вновь возглавил нижегородский клуб.