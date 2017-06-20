"Зенит" и "Парма" скорректировали налоговые ведомости

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что "Зенит" и "Парма" отчитались перед лигой, скорректировав налоговые ведомости. В мае почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов выразил удивление тем, что у "Зенита" и "Пармы" значится ноль в графе налоги.

– Мы получили все необходимые документы от "Зенита" и "Пармы", – цитирует ТАСС Корстин. – Клубы отчитались по налоговым отчислениям, скорректировали свои финансовые ведомости и направили их в лигу. "Зенит" предоставил расчет и выделил налоговые выплаты в размере 93,7 миллиона рублей. Общий объем бюджета клуба увеличился и составил 842,5 миллиона рублей.