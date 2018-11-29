Йованович утвержден на посту главного тренера "Локомотива"

Серб Влада Йованович уствержден на пост на главного тренера "Локомотива", информирует официальный сайт клуба. Он сменил Сашу Обрадовича, покинувшего пост 3 ноября.

С тех пор команду возглавлял Йованович, работающий в системе "Локо" уже третий сезон. При нем железнодорожники провели шесть матчей, в которых одержали пять побед и потерпели одно поражение.

– В системе "Локо" Владе работает уже третий сезон, и это не первый его опыт на посту главного тренера основной команды, – приводит слова президента "Локомотива" Андрея Ведищева пресс-служба клуба. – В сезоне 2016/2017, перед приходом Обрадовича, он на несколько матчей успешно заменил Фотиса Кацикариса. Так что его возможности нам известны. В ноябре Владе также принял команду в достаточно непростой ситуации и успешно решил краткосрочные задачи (5 побед в 6 матчах и поражение от ЦСКА). Поэтому логично, что Йованович заслужил довести команду до конца сезона.



