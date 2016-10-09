22:19 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Янис Тимма: "Нельзя расслабляться, ведя "+20"

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Форвард "Зенита" Янис Тимма признал, что его команда слишком рано расслабилась в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Цмоки-Минск" (71:58). По его словам, это может стать для сине-бело-голубых уроком.

Я бы не сказал, что у нас в этом матче были по-настоящему большие трудности, – цитирует пресс-служба "Зенита" Тимму. – В какой-то момент мы расслабились и попытались найти легкий путь к победе. Мы бросали трехочковые, но бросок не пошел. Этим мы дали Минску почувствовать уверенность, и они свои несколько важных бросков попали, тем самым вернувшись в игру.

Впрочем, концовку матча мы смогли сыграть как команда, вернули себе стабильное 15-очковое преимущество. Для первой игры, я думаю, что такая ситуация была нормальной. Победа на выезде всегда очень важна, и эта игра станет хорошим уроком для нас. Даже ведя "+20" нельзя расслабляться, нужно продолжать наращивать преимущество, и только уже когда мы выигрываем очков 30, можно что-то начинать выдумывать.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/ct217/70897.html

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