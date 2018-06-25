Виктор Хряпа: "В ЦСКА мне довелось поиграть с замечательными партнерами и поработать с выдающимися тренерами"

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал свой уход из команды.

- Так сложилось, что у меня в ЦСКА было два периода выступлений. Потому сначала хочу поблагодарить Сергея Кущенко, который пригласил меня из "Автодора", доверил право защищать армейские цвета. Затем, когда я возвращался из НБА, этому всячески содействовал Андрей Ватутин, благодаря которому я смог провести в команде долгие и запоминающиеся одиннадцать сезонов. За это время мне довелось поиграть и поработать вместе с замечательными партнерами, выдающимися тренерами, - цитирует игрока официальный сайт клуба. - Перечислять всех можно долго, но каждый достоин отдельной благодарности. Здесь, в ЦСКА, было множество достойных моментов, славных побед, переживаний, медалей и поднятых над головой кубков. Хочу также поблагодарить Клуб, объединивший очень много людей, вместе с которыми мы ковали победы. Наконец, особая благодарность нашим болельщикам, которые на протяжении всех этих лет поддерживали нас дома и на выезде, совершали долгие путешествия ради того, чтобы бороться вместе с командой на "Финалах четырех". Всегда буду вспоминать эту поддержку с особой теплотой.

35-летний баскетболист вместе с командой дважды выиграл Евролигу, семь раз становился победителем Единой лиги ВТБ, 13 раз выиграл чемпионат России.

В составе армейцев Хряпа провел 611 матчей (лидер за историю клуба), из которых 422 – в стартовом составе, в среднем набирал 6,8 очка, делал 5,2 подбора, 2,6 передачи, 1,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 20,7 минуты в среднем за игру.